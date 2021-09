PlayStation Plus na wrzesień - Sony ujawniło oficjalną listę gier

Sony ujawniło pełną listę gier, które zostaną za darmo udostępnione posiadaczom abonamentu PlayStation Plus. W tym miesiącu Japończycy naprawdę się postarali!

Sony, w ramach usługi PlayStation Plus, co miesiąc udostępnia abonentom nowe gry i to zupełnie za darmo. Raz oferta jest ciekawsza, a innym razem co najwyżej przeciętna. Tym razem Japończycy się postarali. Sony ujawniło wrześniową ofertę PlayStation Plus i znajdują się na niej ciekawe gry.

PlayStation Plus - gry na wrzesień 2021

We wrześniowej ofercie PlayStation Plus znajdują się trzy gry. Wszystkie zostaną udostępnione osobom opłacającym abonament już 7 września. Jakie dokładnie tytuły przyszykowało Sony? Są to:

Hitman 2 - dostępne na PlayStation 4 i PlayStation 5

- dostępne na PlayStation 4 i PlayStation 5 Predator: Hunting Grounds - dostępne na PlayStation 4 i PlayStation 5

- dostępne na PlayStation 4 i PlayStation 5 Overcooked! All You Can Eat - dostępne na PlayStation 5 (wersja tylko na PS5)

Niemal każdy z wymienionych tytułów zapewnia sporo godzin dobrej rozrywki. Hitman 2 to propozycja dla miłośników sensacji, skradania i kombinowania, w jaki sposób wyeliminować cel, na który dostaliśmy zlecenie. Overcooked to z kolei świetna propozycja do zabawy w duecie, np. z żoną, mężem czy przyjacielem. Natomiast Predator: Hunting Grounds spodoba się miłośnikom gier multiplayer, którzy chcieliby wcielić się w zabójczego kosmitę z rasy Yautja.

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: PlayStation