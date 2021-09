Dead Space Remake wygląda rewelacyjnie. EA pokazało porównanie grafiki

Kilka tygodni temu Electronic Arts zapowiedziało Dead Space Remake, czyli odświeżoną wersję bardzo udanego kosmicznego horroru. Tym razem twórcy pochwalili się efektami i zaprezentowali porównanie graficzne starej i nowej wersji.

Już w lipcu Electronic Arts potwierdziło krążące od dłuższego czasu plotki, oficjalnie zapowiadając Dead Space Remake. Za odświeżenie kosmicznego horroru odpowiada studio EA Motive, które ma na swoim koncie między innymi Star Wars Squadrons oraz Star Wars Battlefront II. Wiemy, że zmianie ulegnie nie tylko grafika, ale to jednak ona rozbudza największe emocje. Tym bardziej teraz, kiedy twórcy pokazali porównanie starszej wersji z nową. Efekty są rewelacyjne.

EA Motive, jak wynika z prezentacji, zależy na stworzeniu gry, która z jednej strony będzie wierna oryginałowi, a z drugiej będzie odpowiadać dzisiejszym standardom. Między innymi dlatego zmieni się grafika, audio, ale też sama rozgrywka, która ma być jeszcze mocniejsza. Odzwierciedleniem tego ma być między innymi ulepszony system niszczenia ciał przeciwników.

Technologia niszczenia ciała, którą rozwijamy, pozwala nam naprawdę usuwać ciało z kości wroga i daje dobre poczucie nie tylko samego okrucieństwa... ale także tego, ile szkód wyrządzam przeciwnikowi. Czy moja broń jest rzeczywiście przydatna przeciwko temu konkretnemu oponentowi? Jak blisko jest śmierci? To coś, co dla mnie jest naprawdę interesujące.

- powiedział dyrektor kreatywny Roman Campos-Oriola.

Wiemy też, że w Dead Space Remake główny bohater - Isaac Clarke - przemówi. Będzie to duża zmiana w porównaniu z pierwotną wersją, bowiem Clarke nie odzywał się w pierwszej części gry. Jego głos poznaliśmy dopiero w drugiej odsłonie. Co ważne, do roli głównego protagonisty wrócił Gunner Wright, który nagrał wszystkie potrzebne kwestie. Nie spodziewajcie się jednak gadatliwego bohatera. Isaac Clarke będzie mówił tylko w dwóch sytuacjach - gdy zostanie o coś zapytany lub gdy niemówienie niczego byłoby po prostu dziwne.

Dead Space Remake zadebiutuje na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Data premiery nie jest jeszcze znana. EA potwierdziło, że w grze nie będzie żadnych mikropłatności.

