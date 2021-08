Znani modderzy pomogą w naprawie Cyberpunk 2077?

CD Projekt RED zatrudnił modderów, którzy stworzyli Wolvenkit - narzędzie do modowania Cyberpunk 2077 oraz Wiedźmina 3. Mają oni pomóc w naprawie pierwszej z tych gier.

Wolvenkit to narzędzie do modowania Wiedźmina 3 oraz Cyberpunk 2077. Pozwala ono łatwo edytować pliki gier, a także dodawać nowe. To szczególnie ważne w przypadku drugiej z tych produkcji, która jeszcze nie doczekała się oficjalnych narzędzi. Wolvenkit zostało stworzone przez kilku modderów, którzy teraz zostali zatrudnieni w CD Projekt RED.

CD Projekt RED zatrudnia modderów

Informację tę przekazał na Reddicie modder o pseudonimie Traderain. On, razem z Blumsterem, Nightmarea oraz rfuzzo, dołączyli do rodziny CD Projekt RED pod własną firmą o nazwie Yigsoft. Z przekazanej wiadomości wynika, że mają się oni zająć się zarówno kwestiami backendu Cyberpunk 2077, jak i wprowadzeniem wsparcia dla modów. Być może ich Wolvenkit, który jest oprogramowanie typu open-source, stanie się oficjalnym narzędziem w najnowszej grze polskiej firmy.

Jesteśmy tym bardzo podekscytowani i mamy nadzieję, że uda nam się wprowadzić Cyberpunk 2077 na nowy, wyższy poziom.

- napisał w wiadomości Traderain.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy CD Projekt RED sięga po pomoc modderów. Next-genowa wersja Wiedźmina 3 powstawaje przy współpracy z Halkiem Hoganem, który stworzył znaną i cenioną przez graczy modyfikację graficzną o nazwie Witcher 3 HD Reworked. Osobiście mam nadzieję, że Cyberpunk 2077 w końcu doczeka się czasów, gdy usunięte zostaną wszystkie błędy i gracze w pełni będą mogli docenić produkcję CD Projekt RED oraz duże dodatki, które są w planach. Na razie, pomimo wielu aktualizacji, stan produkcji wciąż nie jest idealny.

