Cyberpunk 2077 na ponad 50 modach i w 4K wygląda obłędnie

Cyberpunk 2077 już sam w sobie jest grą ładną. Jednak po zainstalowaniu ponad 50 modyfikacji i uruchomieniu tego wszystkiego w rozdzielczości 4K Ultra HD produkcja CD Projekt RED wchodzi na zupełnie innym poziom. Opad szczęki gwarantowany.

Cyberpunk 2077 miał i nadal ma swoje problemy. Gra z pewnością nie sprostała niezwykle wysokim oczekiwaniom i to - nie ma co ukrywać - wina CD Projekt RED. Jednak wśród wielu wad polska produkcja ma równie dużo lub nawet więcej zalet. Na pewno nie można jej odmówić ładnej grafiki. Stworzony świat prezentuje się świetnie, szczególnie w nocy, gdy ulice Night City skąpane są w światłach neonów. Oryginał to jednak nic w porównaniu z wersją, którą przygotowali ludzie z kanału Digital Dreams na YouTubie.

Cyberpunk 2077 na ponad 50 modach graficznych

Na kanale Digital Dreams możemy obejrzeć Cyberpunka 2077 w rozdzielczości 4K, na ekstremalnych ustawieniach graficznych i z włączonym NVIDIA DLSS w wersji 2.2. Na tym jednak nie koniec, bowiem twórcy zainstalowali ponad 50 modyfikacji, które poprawiają wygląd gry CD Projekt RED. Efekt jest po prostu obłędny. Opad szczęki jest gwarantowany, zresztą sami się przekonajcie:

W tym miejscu niektórzy mogą sobie zadawać pytanie - czemu Cyberpunk 2077 od początku nie mógł tak wyglądać? Oczywiście, że mógł. Graficy CD Projekt RED pewnie potrafią zrobić to jeszcze lepiej, ale wtedy byłoby niewiele osób, które mogłyby sobie pozwolić na odpalenie gry. Taka oprawa graficzna wymaga potężnych podzespołów. Twórcy kanału Digital Dreams uruchomili tak przerobione CP2077 na karcie GeForce RTX 3090, która kosztuje przecież kilkanaście tysięcy złotych. Tymczasem większość graczy korzysta z modeli pokroju GTX 1060, GTX 1660 czy RTX 2060. Nie można też zapominać o konsolach, które są przecież słabsze od najmocniejszych PC-tów.

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: Digital Dreams (YouTube)