Frostpunk 2 nadchodzi! 11 bit studios zapowiedziało drugą część hitu

Polskie studio 11 bit studios po raz kolejny wyśle nas w mroźne tereny, gdzie nie tylko będziemy musieli dbać o wioskę i jej mieszkańców, ale przede wszystkim przetrwać, często podejmując trudne decyzje. Warszawiacy właśnie zapowiedzieli drugą część niezwykle udanej gry z gatunku RTS. Tak, mowa o Frostpunk 2, którego akcja będzie rozgrywać się 30 lat po burzy śnieżnej, która doprowadziła świata do wiecznej zimy.

- czytamy w opisie gry.

Twórcy obiecują nowe mechanizmy i jeszcze więcej możliwości. Stało się to możliwe za sprawą dużo większego, liczącego prawie 70 osób zespołu.

To, czego gracze powinni oczekiwać, to wiele wyborów, wolność w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób oraz poniesienie konsekwencji swoich decyzji. Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części: przetrwanie kontra wartości ludzkie, życie kontra arktyczny mróz. Dodaje jednak, co najważniejsze, nową warstwę obecną w wielu aspektach gry – czy to w polityce, społeczeństwie, czy też postępie technologicznym – konflikt między ludźmi a ich własną naturą.