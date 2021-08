Czystki w Blizzard. Z firmy wylatują kluczowi pracownicy

Blizzard wziął się za czystki w swoich szeregach. Po niedawnym pozwie sądowym z firmą pożegnało się kilku kluczowych pracowników, którzy łączeniu byli z niedopuszczalnymi zachowaniami.

Kilka tygodni temu została zdetonowana bomba, która wybuchła w samym środku siedziby Activision Blizzard. Firma, po 2-letnim dochodzeniu, została pozwana przez stan Kalifornia z powodu niedopuszczalnych praktyk w miejscu pracy. Kobiety w Activision Blizzard nie tylko zarabiały mniej na takich samych stanowiska i były dyskryminowane, ale dochodziło wręcz do molestowania. W pozwie możemy przeczytać, że w Activision Blizzard panowała kultura bractwa. Chociaż deweloper zaprzeczył tym doniesieniom i określił je mianem przesadzonych, to finalnie ze swoimi stanowiskami pożegnało się kilku kluczowych pracowników.

Activision Blizzard zwalnia kluczowych pracowników

Activision Blizzard potwierdziło, że w firmie nie pracują już Luis Barriga, Jesse McCree oraz Jonathan LeCraft. Pierwszy z nich pracował u dewelopera od 2005 roku. Był odpowiedzialny między innymi za World of Warcraft oraz Diablo, w tym najnowszą i wciąż niewydaną grę Diablo IV. Jesse McCree również pracował w Blizzard od 2005 roku, gdzie był jednym z głównych projektantów. Użyczył on swojego nazwiska jednej z postaci w grze Overwatch. Jego imię pojawiało się na zrzutach ekranu, które wyciekły do sieci. Był członkiem tzw. Crosby Suite, na cześć aktora oskarżanego o napaść na tle seksualnym. Z kolej LeCraft to jeden z projektantów World of Warcraft.

Jesse McCree fot. Blizzard

Możemy potwierdzić, że Luis Barriga, Jesse McCree i Jonathan LeCraft nie są już w firmie. Mamy już długą listę utalentowanych programistów, a tam, gdzie to konieczne, przydzielono nowych liderów. Jesteśmy pewni, że będziemy mogli kontynuować nasze postępy nad grami, dostarczać naszym graczom niesamowite wrażenia i iść naprzód, aby zapewnić wszystkim bezpieczne i produktywne środowisko pracy.

– powiedział rzecznik Activision Blizzard.

Te zwolnienia to kolejna odsłona czystek w Blizzard. Wcześniej z firmą pożegnali się już między innymi Allen Brack oraz Jesse Meschuk, którzy również piastowali kluczowe stanowiska. Możemy przypuszczać, że to nie koniec pożegnań. W skandaliczne zachowania prawdopodobnie zaangażowanych było więcej pracowników.

