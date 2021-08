11 nowych gier w GeForce NOW, w tym wyjątkowy Battle Royale

NVIDIA poinformowała o dodaniu aż 11 nowych gier do usługi GeForce NOW. Zdecydowanie najciekawszym tytułem w tym tygodniu jest Naraka: Bladepoint.

W tym tygodniu do usługi GeForce NOW NVIDIA dodała aż 11 nowych gier. Wśród nich znajduje się między innymi Naraka: Bladepoint, czyli oryginalna produkcja z gatunku Battle Royale. W niej, zamiast tradycyjnej walki z wykorzystaniem broni palnej, producenci z 24 Entertainment postawili na walkę przy użyciu broni białej. Całość utrzymana jest w niezwykle klimatycznych, azjatyckim stylu.

Kapitalnie, że GeForce NOW umożliwia również graczom posiadającym sprzęt o niskiej wydajności wejść w świat Naraka. Cieszymy się, że więcej graczy będzie mogło wkroczyć na pole bitwy i cieszyć się nową generacją gier battle royale na wszystkich swoich urządzeniach.

- powiedział Ray Kuan, główny producent gry Naraka: Bladepoint.

W sumie dzisiaj (12 sierpnia) do GeForce NOW zostało dodanych 11 gier. Są to:

City of Gangsters (premiera 9 sierpnia w Steam)

Car Mechanic Simulator 2021 (premiera 11 sierpnia w Steam)

Naraka: Bladepoint (premiera 12 sierpnia w Steam oraz Epic Games Store)

Faraday Protocol (premiera 12 sierpnia w Steam)

Voidtrain (premiera 12 sierpnia w Epic Games Store)

428: Shibuya Scramble (Steam)

Blood of Steel (Steam)

DARIUSBURST Chronicle Saviours (Steam)

Hello Neighbor (Steam oraz Epic Games Store)

Hello Neighbor: Hide and Seek (Steam oraz Epic Games Store)

RimWorld (Epic Games Store)

