S.T.A.L.K.E.R. 2 na nowym silniku. To może być piękna gra

S.T.A.L.K.E.R. 2 tworzony jest na nowym silniku Unreal Engine 5. To jedna z pierwszych gier, która może się tym pochwalić. To też pewnego rodzaju obietnica, że będzie to piękna i na swój sposób rewolucyjna produkcja.

S.T.A.L.K.E.R. 2 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier najbliższych miesięcy. Fani Zony musieli czekać aż 12 lat na kontynuację, bowiem ostatnia odsłona S.T.A.L.K.E.R.-a, to wydany w 2009 roku Zew Prypeci. Wiemy, że dwójka zadebiutuje 22 kwietnia 2022 roku, o ile oczywiście premiera nie zostanie przełożona. Tego samego dnia od razu trafi do Xbox Game Pass. Teraz twórcy potwierdzili, że do produkcji wykorzystują najnowszy silnik, który może przynieść dużą rewolucję.

Zobacz: Amiga 500 Mini - sentymentalny powrót do lat 80-tych

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl na Unreal Engine 5

GSC Game World potwierdziło, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl tworzone jest na najnowszym silniku Unreal Engine 5. Epic Games pokazywało już jego możliwości na konsoli PlayStation 5. W dużym skrócie można powiedzieć, że gry na UE5 mają wyglądać ładniej i zużywać przy tym mniej zasobów, np. w trakcie obliczeń potrzebnych do stworzenia realistycznych efektów światła. Jednak przede wszystkim - z perspektywy samych deweloperów - gry na nowym silniku mają być łatwiejsze, a tym samym szybsze do tworzenia.

Oznacza to też, że S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl będzie jedną z pierwszych gier, które wykorzystają Unreal Engine 5. Nawet Epic Games nie ma jeszcze takiej produkcji w swoim portfolio, chociaż w połowie przyszłego roku Fortnite powinien zostać przeniesiony na nową wersję silnika. Wiadomo też, że na UE5 powstają między innymi: Senua's Saga: Hellblade II, Dragon Quest XII: The Flames of Fate, eFootball PES 2022 oraz prawdopodobnie nowe Gears of War.

Zobacz: FIFA 22 - koniec z irytującymi cieszynkami. Nie trzeba ich oglądać

Zobacz: Overwatch 2 - premiera później niż można było się spodziewać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: GSC Game World

Źródło tekstu: OC3D