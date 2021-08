Cyberpunk 2077 otrzymał darmowe DLC, ale nie na to liczyliście

Cyberpunk 2077 otrzymał właśnie patch oznaczony jako 1.3, a wraz z nim pierwsze, darmowe DLC. Nie jest to jednak coś, na co liczyli gracze. Nie bójmy się tego powiedzieć - dodatkowa zawartość rozczarowuje.

Cyberpunk 2077 przeszedł daleką drogę. Od gry nieakceptowalnej pod względem technicznym stał się dużo bardziej stabilny, ale wciąż pełen błędów. Te mają zostać usunięte za sprawą najnowszej aktualizacji oznaczonej jako 1.3. Lista zmian jest naprawdę długa i sprowadza się do usunięcia wielu błędów, poprawy stabilności i wprowadzenia usprawnień oraz zmian w balansie. Wraz z patchem otrzymaliśmy też pierwsze, bezpłatne DLC, ale to raczej nie zachwyca.

Cyberpunk 2077 - darmowe DLC

Nie oszukujmy się - nikt chyba nie liczył na wielkie rozszerzenie do Cyberpunka 2077. CD Projekt RED idzie utartą ścieżką, która sprawdziła się przy okazji Wiedźmina 3. Oznacza to, że za darmo rozdawane są niewielkie dodatki, określane właśnie mianem DLC. Na większe rozszerzenia, które wprowadzą nowe wątki i misje, będziemy musieli poczekać. Te będą też płatne, jak Serce z Kamienia czy Krew i wino. Pomimo tego zawartość pierwszego DLC może być dla wielu rozczarowaniem. Niektórzy liczyli, że deweloper będzie chciał w jakiś sposób zrekompensować nie najlepszą premierę. Tymczasem otrzymaliśmy:

Alternatywny wygląd Johnny’ego Silverhanda – można włączyć w Ustawieniach, w zakładce „Zawartość dodatkowa”.

– można włączyć w Ustawieniach, w zakładce „Zawartość dodatkowa”. Wielowarstwowa kurtka pilota z syntetycznej skóry, luminescencyjna kurtka punkowa – obie można znaleźć w skrytce w mieszkaniu V po otrzymaniu wiadomości od Viktora, po ukończeniu Pierwszej zasady Afterlife. Domyślnie są one rzadkiej/ikonicznej jakości, ale odblokowane zostają także schematy wytwarzania wyższej jakości.

– obie można znaleźć w skrytce w mieszkaniu V po otrzymaniu wiadomości od Viktora, po ukończeniu Pierwszej zasady Afterlife. Domyślnie są one rzadkiej/ikonicznej jakości, ale odblokowane zostają także schematy wytwarzania wyższej jakości. Archer Quartz „Bandyta” – dostępny jako nagroda lub do kupienia (w zależności od wyborów gracza) po ukończeniu zadania Na rozdrożach, a następnie otrzymaniu wiadomości od Dakoty lub Rogue. Jeśli wiadomość nie przyszła, udaj się do Badlandów i oddal się od warsztatu Dakoty. Dakota potrzebuje kilku dni, aby się z tobą skontaktować.

Tak, darmowe DLC do Cyberpunk 2077 to skórka do jednej z postaci, kurtka dla naszego bohatera oraz Archer Quartz „Bandyta”. To tyle. Pełną listę zmian znajdziecie na oficjalnej stronie Cyberpunk 2077.

