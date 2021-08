Policja aresztowała gracza League of Legends. Zdradziła go jego ranga

Kilka dni temu doszło w Chinach do bardzo nietypowego aresztowania. Policja zatrzymała w kafejce internetowej gracza League of Legends, którego zdradziła wysoka ranga w produkcji Riot Games.

Chociaż historia brzmi bardzo nieprawdopodobnie, to według chińskich mediów jest jak najbardziej prawdziwa. Uwiarygadnia ją zapis z monitoringu, na którym widać kluczowe momenty. O co dokładnie chodzi? Pewien chiński policjant na pewno nie spodziewał się, że w trakcie wypadu ze znajomymi do kafejki internetowej, które wciąż są bardzo popularne w Państwie Środka, dojdzie do zatrzymania poszukiwanego przestępcy. Tym bardziej nie mógł się spodziewać, że to jeden z najlepszych graczy League of Legends na serwerze.

Cała akcja miała miejsce 8 sierpnia, czyli dosłownie kilka dni temu. Tego dnia pewien chiński policjant - Zhang Yihao - wybrał się ze znajomymi do kafejki internetowej, aby tam pograć w League of Legends. W pewnym momencie z głośników usłyszał powiadomienie, że na miejscu pojawił się właśnie jeden z najlepszych graczy na chińskim serwerze. Zainteresowany funkcjonariusz podobno poszedł obejrzeć grę Challengera (to najwyższa ranga w LoL-u). Gracz wydał mu się dziwnie znajomy. Szybko okazało się, że to poszukiwany przestępca.

Policjant potwierdził jego tożsamość, a następnie wezwał na miejsce posiłki. Funkcjonariusze ostatecznie zatrzymali gracza, ale - jak wynika z przekazanych informacji - zrobili to dopiero po zakończeniu jego meczu. Nie wiadomo, czy tyle trwało przybycie policji, czy po prostu Zhang Yihao i koledzy byli dla Challengera aż tak wyrozumiali. Nie zmienia to faktu, że ranga gracza League of Legends przyczyniła się do jego zatrzymania. Gdyby nie był tak dobry, to policjanci po cywilnemu prawdopodobnie w ogóle nie zwróciliby na niego uwagi.

Źródło zdjęć: Riot Games

Źródło tekstu: Dot Esports