Nowe gry w Xbox Game Pass we wrześniu, w tym Final Fantasy XIII

Microsoft ujawnił listę gier, które w pierwszej połowie września zostaną dodane do usługi Xbox Game Pass. Jest na niej kilka ciekawych produkcji, w tym przede wszystkim Final Fantasy XIII.

Xbox Game Pass każdego miesiąca wzbogacany jest o nowe gry. Microsoft bardzo dba o swoją usługę i oprócz produkcji własny lub firm należących do nich, dodaje również inne tytuły, które mogą zainteresować graczy. Tym razem firma z Redmond ujawniła, jakie gry zostaną dodane do Xbox Game Pass w pierwszej połowie września. Są to:

Craftopia (Game Preview) (Chmura, Xbox i PC) – od 2 września

Final Fantasy XIII (Xbox i PC) – od 2 września

Signs of the Sojourner (Chmura, Xbox i PC) – od 2 września

Surgeon Simulator 2 (Chmura, Xbox i PC) – od 2 września

Crown Trick (Xbox i PC) – od 7 września

Breathedge (Chmura, Xbox i PC) – od 9 września

Nuclear Throne (Xbox i PC) – od 9 września

The Artful Escape (Xbox i PC) – od 9 września

Szczególną uwagę zwraca Final Fantasy XIII, czyli wydana w 2009 roku trzynasta, pełnoprawna odsłona jednej z najbardziej znanych serii jRPG. Pierwotnie trafiła ona na PlayStation 3 i Xboxa 360, ale w 2014 roku pojawiła się także na PC.

Niestety, każdego miesiąca Microsoft usuwa też kilka gier z Xbox Game Pass. W połowie września z usługi zniknie kilka dużych produkcji:

Red Dead Online (Chmura i Xbox) – 13 września

Company of Heroes 2 (PC) – 15 września

Disgaea 4 (PC) – 15 września

Forza Motorsport 7 (Chmura, Xbox i PC) – 15 września

Hotshot Racing (Chmura i Xbox) – 15 września

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Chmura, Xbox i PC) – 15 września

Thronebreaker: The Witcher Tales (Chmura i Xbox) – 15 września

Zobacz: Dead Space Remake wygląda rewelacyjnie. EA pokazało porównanie grafiki

Zobacz: Znani modderzy pomogą w naprawie Cyberpunk 2077?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xbox

Źródło tekstu: Xbox Wire