Gracze mogą ogłosić zwycięstwo. Sony ugięło się pod naszą krytyką

Gracze mogą ogłosić pełne zwycięstwo. Sony ugięło się pod naporem krytyki i jednak udostępni za darmo aktualizację do Horizon Forbidden West w wersji na PlayStation 5.

Kilka dni temu wybuchła niemała afera, w której główne role odgrywało PlayStation oraz gra Horizon: Forbidden West. Japończycy ujawnili, że pomimo wcześniejszych zapowiedzi, osoby kupujące nowego Horizona w wersji na PlayStation 4 nie dostaną darmowej aktualizacji do wersji na PlayStation 5 w razie przesiadki na nową konsolę. Aby gra całkowicie za darmo ulepszyła się do wariantu next-genowego konieczne było zakupienie droższej wersji Deluxe. Jak pewnie się domyślacie, nie spodobało się to graczom.

Sony ugina się pod naporem krytyki

Gracze na całym świecie wyrażali swoje niezadowolenie z decyzji Sony. Mieli ku temu powody. Po pierwsze, PlayStation zapowiadało, że ich gry ekskluzywne będą dostawały darmowe aktualizacje na konsole nowej generacji (o ile trafią jednocześnie na PS4 i PS5). Po drugie, o bezpłatne ulepszenie do nowej wersji danej gry nie muszą się martwić posiadacze konsoli Xbox Series X/S, bowiem im Microsoft to gwarantuje. Co więcej, wydawcy nie mają innej możliwości. Firma z Redmond wymaga, aby taka aktualizacja była darmowa. Tymczasem Sony najwyraźniej nie chciało iść na rękę graczom, bo przecież Horizon: Forbidden West na PlayStation 5 jest o kilkadziesiąt złotych droższe niż ta sama gra na PlayStation 4.

Na szczęście Sony zmieniło zdanie, o czym poinformowało ustami swojego prezesa - Jima Ryana. Na oficjalnym blogu PlayStation napisał on:

W ubiegłym roku obiecaliśmy darmowe aktualizacje dla wszystkich tytułów wydanych na obie generacje, wliczając w to Horizon: Forbidden West. Co prawda pandemia opóźniła premierę gry, ale podtrzymujemy naszą ofertę: każdy z graczy, który kupi Horizon: Forbidden West na PlayStation 4, zaktualizuje ją za darmo do wersji na PlayStation 5

Premiera Horizon: Forbidden West zaplanowana jest na 18 lutego 2022 roku w wersji na PlayStation 4 i PlayStation 5. To kontynuacja bardzo udanej i lubianej przez graczy gry Horizon Zero Dawn.

