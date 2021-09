Sony już pracuje nad PlayStation 5 Pro. Co wiemy o konsoli?

Sony już pracuje nad konsolą PlayStation 5 Pro. Jednak nie ma co liczyć na zapowiedź na najbliższym PlayStation Showcase. Od premiery dzielą nas prawdopodobnie lata.

PlayStation 5 Pro powstanie. Nikt chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Poprzednia generacja konsol pokazała, że aktualizacja i wprowadzenie lepszego modelu mniej więcej w połowie życia danego urządzenia ma sens i jest sposobem na poprawienie sprzedaży. Co więcej, Sony już nad PS5 Pro pracuje, ale od premiery dzieli nas jeszcze kilka lat.

PlayStation 5 Pro - kiedy premiera?

W tym tygodniu odbędzie się kolejne wydarzenie z serii PlayStation Showcase. Według niektórych plotek to właśnie na nim Sony oficjalnie zapowie PlayStation 5 Pro. Trudno jednak uznać to za prawdopodobne. Od premiery zwykłego PS5 nie minął jeszcze nawet rok, nie wspominając już o bardzo słabej dostępności urządzenia i pogłębiających się problemach z produkcją. Według źródeł autora kanału Moore's Law is Dead na YouTubie, trwają już prace nad PlayStation 5 Pro, ale premiera zaplanowana jest najwcześniej na koniec 2023 roku, a być może nawet końcówkę 2024 roku.

To oczywiście czyste spekulacje. Na temat samego urządzenia też niewiele wiadomo. Z całą pewnością można spodziewać się konsoli wyposażonej w mocniejszy procesor i układ graficzny, a także z poprawionym systemem chłodzenia, ale to tylko ogólniki, które nic konkretnego nam nie mówią o PS5 w wersji Pro. Zresztą wszystkie informacje, które pojawiają się na ten temat to nic innego, jak tylko domysły. Tymczasem na najbliższym PlayStation Showcase możemy zobaczyć gameplay z God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Call of Duty: Vanguard oraz Stray.

