W przyszłym roku możemy już nie zagrać w FIFĘ. Szykuje się duża zmiana

EA Sports pochwaliło się, że FIFA 22 zaliczyła jeden z najlepszych startów w historii serii. Jednocześnie deweloper rozważa zmianę nazewnictwa serii. Czy kolejna FIFA to już nie będzie FIFA?

FIFA 22, pomimo kilku mankamentów, została raczej dobrze przyjęta przez graczy. Widać to też po statystykach, którymi pochwaliło się EA Sports. Od premiery gra ma już 9,1 mln graczy oraz 7,6 mln utworzonych składów w trybie FIFA Ultimate Team. W sumie wszyscy zagrali wspólnie ponad 460 mln meczów. Biorąc pod uwagę, że oficjalna premiera miała miejsce zaledwie kilka dni temu, to takie liczby robią ogromne wrażenie. Wydaje się, że przed serią jest świetlana przyszłość. Pytanie brzmi — czy to nadal będzie FIFA?

Seria FIFA zmieni nazwę?

Na oficjalnym blogu Electronic Arts możemy przeczytać, że firma rozważa zmianę nazwy swojej serii gier piłkarskich. Jeśli by do tego doszło, to kolejna odsłona nie nazywałaby się FIFA. Na podobny krok zdecydowało się Konami, które Pro Evolution Soccer zamieniło na eFootball, przy okazji zmieniając formułę na przynajmniej częściowe free2play. EA Sports raczej nie udostępnił swojej gry za darmo, ale zmiana nazwy jak najbardziej wchodzi grę.

Patrząc w przyszłość, zastanawiamy się również nad pomysłem zmiany nazwy naszych globalnych gier piłkarskich EA SPORTS. Oznacza to, że sprawdzamy naszą umowę z FIFĄ dotyczącą praw do nazwy, która jest odrębna od wszystkich innych naszych oficjalnych partnerstw i licencji w świecie piłki nożnej.

- czytamy na blogu.

Jaka mogłaby to być nazwa? Tego nie wiadomo. Możliwości jest całkiem sporo i pewnie samo Electronic Arts ma już kilka kandydatur. Nie mam zamiaru w żaden sposób strzelać, bo nie ma to sensu. Na pewno zmiana nazwy po prawie 30 latach wydawania gry (pierwsza FIFA miała premierę w 1994 roku) byłaby sporym wydarzeniem.

Zobacz: FIFA 22 - pierwszy patch ułatwi strzelanie bramek

Zobacz: 14 darmowych gier na Steam, w które warto zagrać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: EA Sports

Źródło tekstu: Eurogamer