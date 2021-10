FIFA 22 - pierwszy patch ułatwi strzelanie bramek

FIFA 22 doczekała się pierwszej aktualizacji, która miesza w balansie rozgrywki. Docelowo patch ma naprawić elementy, na które gracze narzekali najbardziej.

Chociaż FIFA 22 oficjalnie zadebiutowała raptem 5 dni temu, czyli 1 października (wiele osób grało w ramach wcześniejszego dostępu), to już teraz EA Sports przygotowało pierwszą aktualizację. Ta zmienia elementy, na które gracze szczególnie narzekali w pierwszych dniach obcowania z produkcją piłkarską. W efekcie powinno być łatwiej strzelać gole.

Bramkarze przestaną bronić jak roboty

Pierwsza i zarazem najważniejsza zmiana dotyczy bramkarzy. Jeśli mieliście okazję rozegrać przynajmniej kilka meczów w FIFĘ 22, to na pewno zauważyliście, że goalkeeperzy potrafią bronić niesamowite strzały, szczególnie w sytuacjach sam na sam. Według wielu graczy skuteczność bramkarzy była po prostu zbyt duża. EA Sports wyszło z tego samego założenia i teraz goalkeeperzy częściej będą wpuszczać bramki. Jednocześnie wzrośnie ich skuteczność w przypadku finezyjnych strzałów z dystansu, które były do tej pory szalenie skuteczną bronią, szczególnie w nogach najlepszych zawodników pokroju Leo Messiego czy Roberta Lewandowskiego.

Kolejna zmiana dotyczy sędziów, którzy potrafili być bardzo surowi w swoich ocenach. Nawet dobrze wymierzony wślizg od przodu i prosto w piłkę potrafił zakończyć się gwizdkiem, a w momencie sytuacji podbramkowej nawet rzutem karnym. Kanadyjczycy zapewniają, że teraz arbitrzy będą bardziej sprawiedliwi i nie zagwiżdżą już czegoś, co faulem zdecydowanie nie jest. Oczywiście trzeba to traktować z lekkim przymrużeniem oka, bo sędziowanie zawsze było słabą stroną serii FIFA.

Skuteczniejsza obrona

No i wreszcie ostatnia, duża zmiana ma dotyczyć sztucznej inteligencji i ustawiania się zawodników w obronie. Przed patchem zdarzało się, że obrońcy rozbiegali się w różne strony przy długich podaniach lub jeden z nich nawet o kilka metrów łamał linię spalonego, co ułatwiało przeciwnikom skonstruowanie groźniej akcji. Z tym ma być już koniec.

To nie są wszystkie zmiany, które wprowadza nowych patch do FIFY 22. Pełną listę znajdziecie na oficjalnej stronie. W pierwszej kolejności aktualizacja zostanie udostępniona na PC-tach oraz Google Stadia. W dalszej kolejności trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

