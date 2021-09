14 darmowych gier na Steam, w które warto zagrać

Darmowe gry pod wieloma względami nie ustępują dzisiaj płatnym produkcjom. Można w nich bawić się przez dziesiątki, a nawet setki godzin i to bez wydawania realnych pieniędzy. Jednak wybór jest dzisiaj tak duży, że spośród gąszczu tytułów trudno wyłapać te najlepsze. Dlatego wybraliśmy te naszym zdaniem najciekawsze, które znajdziecie na Steamie.

Rynek gier jest w tym momencie w trochę dziwnym miejscu. Rozstrzał pomiędzy poszczególnymi produkcjami jest ogromny. Z jednej strony mamy Xbox Game Pass, który w niezłej cenie daje dostęp do mnóstwa gier. Z drugiej strony są produkcje ekskluzywne na PlayStation, które kosztują krocie (na PS5 jeszcze więcej), ale zazwyczaj oferują wysoką jakość. Do tego dochodzi mnóstwo gier płatnych, ale z nieobowiązującymi mikropłatnościami (FIFA 22, NBA 2K22), jeszcze więcej darmowych z mikropłatnościami (halo, rynek mobilny?!), spory rynek produkcji niezależnych, które też zdobywają popularność (np. Stadew Valley, Gas Station Simulator czy Among Us). W skrócie – dla każdego coś dobrego. Może dziwić, że do świadomości graczy przebijają się całkowicie różne gry, ale przecież nie ma nic lepszego niż różnorodność.

Najlepsze, darmowe gry na Steam

Tym razem jednak nie o tym, jaki dzisiaj jest rynek gier. Z pewnością ma swoje plusy i minusy, nad którymi można się rozwodzić godzinami. Skupmy się jednak na temacie tego tekstu, czyli najlepszych, darmowych grach, które znajdziecie na Steamie. Starałem się wybierać takie produkcje, którym jak najdalej jest do Pay2Win. Oczywiście na liście nie brakuje tytułów z mikropłatnościami, w końcu jakoś ich twórcy muszą zarabiać, ale w większości przypadków nie są one wymagane, aby dobrze się bawić.

Path of Exile

Path of Exile to produkcja, której po prostu nie mogło zabraknąć w zestawieniu najlepszych, darmowych gier na Steam. To jeden z najciekawszych, sieciowych hack’n’slashów na rynku. Nie bez powodu wiele osób uważa grę za lepszą niż Diablo III. Dla największych maniaków niewątpliwą zaletą jest ogromne drzewko rozwoju, które składa się z ponad 1300 pozycji. Dzięki temu każda kolejna gra może wyglądać zupełnie inaczej od poprzedniej. W Path of Exile są mikropłatności, ale głównie sprowadzają się one do zakupu skinów, które nie mają żadnego wpływu na rozgrywkę oraz zwierzaków, które mogą nam towarzyszyć w trakcie rozgrywki.

GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana

GWINT początkowo był minigierką w Wiedźminie 3, ale tak się spodobał graczom, że CD Projekt RED postanowił zrobić z tego osobną produkcję, czyli GWINT: Wiedźmińska Gra Karciana. Nie jest to w pełni standardowa karcianka. Polskie studio pokusiło się o kilka nietypowych rozwiązań, z czego najważniejszym są linie, na których ustawia się poszczególne karty w zależności od tego czy atakują wręcz, czy może dystansowo. W grze nie brakuje postaci znanych z uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego z Geraltem, Yennefer czy Vesemirem na czele. To produkcja dla osób, które uwielbiają planować i mają zmysł taktyczny.

Dota 2

Jeśli myślisz o grze MOBA, to prawdopodobnie w pierwszej kolejności przychodzi Ci do głowy League of Legends. Tymczasem na Steamie zagrasz za darmo w największego konkurenta gry Riot Games, czyli Dota 2. Zasady są proste – walka odbywa się między dwiema drużynami, składającymi się z 5 graczy. Każdy zaczyna od zera, czyli z pierwszym poziomem wybranej postaci. W zależności od przebiegu rozgrywki zdobywamy kolejne poziomy, umiejętności i kupujemy przedmioty, które pomagają nam w walce. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zniszczy bazę przeciwnej drużyny. Dota 2 to przedstawiciel gier, które określa się mianem „easy to learn, hard to master”. Oznacza to, że łatwo załapać podstawowe zasady, ale opanowanie gry do perfekcji wymaga mnóstwa godzin.

Apex Legends

Popularność gier z gatunku Battle Royale zdaje się nie maleć. Może minęły już czas, kiedy każdy deweloper chciał mieć tego typu grę w swoim portfolio, ale gracze cały czas szturmują serwery najpopularniejszych tytułów. Jednym z nich jest Apex Legends produkcji Respawn Entertainment. W dniu premiery gra wywołała ogromne poruszenie. Twórcom udało się wprowadzić do gatunku duży powiew świeżości i wiele rozwiązań, które z czasem zostały skopiowane przez konkurentów. Dzisiaj Apex Legends może nie jest aż tak popularne, jak Fortnite lub Call of Duty: Warzone, ale to wciąż świetna produkcja. Najlepszym tego dowodem są bardzo pozytywne recenzje na Steamie.

Destiny 2

Destiny 2 to druga najpopularniejsza, darmowa gra na Steam. Pod tym względem wyprzedza ją tylko Counter-Strike: Global Offensive. Czy jest w tym coś dziwnego? Pod żadnym względem. Rozstanie Bungie z Activision wyszło na dobre nie tylko samej firmie, ale też jej grom. To właśnie wtedy Destiny 2 stało się produkcją free-to-play, w której każdy może bawić się bez żadnych opłat. A musisz wiedzieć, że MMO akcji to dziesiątki, a nawet setki godzin zabawy czy to w pojedynkę, czy też ze znajomymi. Do wyboru są tryby zarówno PvE, jak i PvP. Jedyna wada? Darmowa jest tylko podstawowa wersja gry. Za wydawane systematycznie dodatki trzeba już zapłacić. Jednak sama podstawka zapewnia wystarczająco dużo zabawy.

Warframe

Warframe to bez wątpienia największy konkurent Destiny 2. Ten lootshooter od początku był darmowy i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Twórcy cały czas rozbudowują tytuł, więc treści jest na wiele, naprawdę wiele godzin zabawy. Tutaj również możesz bawić się w pojedynkę, ale nie mam żadnych wątpliwości, że granie ze znajomymi zapewnia jeszcze większą przyjemność. Zaletą Warframe jest też możliwość personalizacji swojej postaci, dzięki wielu skórkom i ulepszeniom. Szkoda, że w tym wypadku wydanie prawdziwych pieniędzy pozwala odblokować wiele elementów dużo szybciej. Nie oznacza to jednak, że bez podpiętej karty nie będziecie się dobrze bawić.

War Thunder

War Thunder to gra, która łączy w sobie jednocześnie walki na morzu, w powietrzu i na lądzie. Oznacza to, że jako gracze możecie zasiąść za sterami samolotu, śmigłowca szturmowego, czołgu, pojazdu opancerzonego czy statku wojennego z czasów od II Wojny Światowej aż do Zimnej Wojny. Produkcja oferuje w sumie ponad 2000 historycznych modeli pojazdów. Co prawda odblokowanie tych najlepszych zajmuje mnóstwo czasu albo wydania realnych pieniędzy, ale to przyjemnie spędzone godziny. Warto wspomnieć też o 100 mapach, na których odbywają się walki, co zapewnia dużą różnorodność. Pozycja idealna dla fanów wojennych potyczek.

Star Wars: The Old Republic

Połączenie Gwiezdnych Wojen i MMO – czy to mogło się nie udać? Pewnie mogło, ale w tym wypadku wyszło akurat całkiem nieźle. Star Wars: The Old Republic to typowe MMORPG, w którym możemy pokierować losami zarówno młodego przedstawiciela jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Wybór między Sithem i Jedi to też dwie zupełnie różne historie i ścieżki rozwoju. BioWare mocno przyłożyło się do tej produkcji. Mamy tutaj świetną fabułę, mnóstwo cutscenek na silniku gry, a także pełny dubbing w trakcie dialogów. W darmowej wersji mamy dostęp do głównych historii, które zapewniają ponad 100 godzin zabawy. Oprócz tego jest też opcjonalny abonament w wysokości 29,99 zł miesięcznie, który daje dostęp do dodatkowej zawartości.

EVE Online

Jeśli kiedyś słyszeliście o wielkich bitwach online, w których brało udział kilka tysięcy graczy, a straty wyceniane są na tysiące dolarów, to prawdopodobnie chodziło o grę EVE Online. To zachwycająca pod względem rozmiaru produkcja, w której role play wchodzi na zupełnie nowy poziom. W grze CCP pełno jest frakcji, sojuszów i grup, które walczą ze sobą o władze i terytorium. Co chwilę dochodzi do kolejnych wojen, traktatów pokojowych i potyczek. Jako zwykły, mały szaraczek można się poczuć z początku lekko przytłoczonym, tym bardziej że gra nie tłumaczy wszystkiego krok po kroku, ale ostatecznie EVE Online wciąga bez reszty. Szkoda, że darmowa wersja ma kilka ograniczeń, które znikają po wykupieniu abonamentu.

Fishing Planet

Czas na coś luźniejszego i zdecydowanie spokojniejszego. Nie wiem, jak Wy, ale ja za dzieciaka często jeździłem z tatą na ryby. Ba, byłem na nich nawet kilka lat temu, już jako w pełni dorosły człowiek. Ostatnio trochę brakuje mi na to czasu i chociaż nic nie zastąpi odprężających godzin spędzonych nad jeziorem lub rzeką, wpatrując się w kolorowy spławik, to pewnego rodzaju substytutem tego jest gra Fishing Planet. To dokładnie to, co przychodzi Wam w tym momencie do głowy – symulator wędkarstwa. Do wyboru są 22 łowiska, kajaki, motorówki, a także wędkarstwo spławikowe, spinningowe i gruntowe. Twórcy przygotowali też ponad 150 gatunków ryb, dynamiczną pogodę i realistyczną grafikę. Da się grać całkowicie za darmo, ale nie będę ukrywał, że wydając pieniądze dużo szybciej odblokujecie zawartość gry, w tym lepsze wyposażenie.

Brawlhalla

Prawdopodobnie słyszeliście kiedyś o Super Smash Bros. Ultimate, czyli rewelacyjnej bijatyce ze stajni Nintendo. Ta niestety nie jest dostępna za darmo na Steamie. Zamiast tego możecie się bawić w Brawlhalla, które jest praktycznie tym samym, tylko z mniej znanymi postaciami. Mikropłatności skupiają się na elementach kosmetycznych, które nie dają żadnej przewagi w grze. Co tydzień zmienia się też rotacja 9 darmowych postaci, którymi można walczyć. Pozostałe, a jest ich ponad 50, można odblokować za wirtualną walutę, zdobywaną w trakcie grania. Bohaterowie to w większości nieznane postacie, stworzone na potrzeby gry, ale nie brakuje też herosów z innych gier czy dzieł kultury, np. Raymana, Wojowniczych Żółwi Ninja czy postaci z The Walking Dead.

Neverwinter

Neverwinter Nights to produkcja kultowa. To jedna z najlepszych gier w historii RPG. Samo Neverwinter to ten sam świat i ten sam rozmach, tylko w wersji MMORPG. Tytuł bierze wszystko co najlepsze z 4. edycji Dungeons & Dragons i robi z tego kawał świetnej historii z dynamicznym systemem walki. Cała zawartość gry jest dostępna całkowicie za darmo. Jakby tego było mało, to dzięki systemowi Foundry gracze mogą tworzyć własne historie i udostępniać je innym użytkownikom. To zapewnia niemal nieskończone możliwości i mnóstwo dodatkowych godzin zabawy.

Smite

Każdy chyba wie, czym są gry z gatunku MOBA. League of Legends czy Dota 2 nie trzeba nikomu przedstawiać. Ale czy słyszałeś o Smite, które jest niby tym samym, ale jednak czymś innym? Podstawowa różnica polega na tym, że w tej grze całą akcję obserwuje się z perspektywy trzeciej osoby, czyli zza pleców wybranego bohatera. To z jednej strony znacząco utrudnia celowanie skillami, a z drugiej strony poprawia immersję i sprawia, że trafienie daną umiejętnością jest jeszcze bardziej satysfakcjonujące. Bohaterowie to przede wszystkim bogowie z różnych wierzeń. Na liście są zarówno Zeus, Ares, Thor, Kupidyn, Gilgamesh, Horus, Król Artur, Merlin, Mulan, jak i Amaterasu, Baba Jaga oraz słowiański Czernobog.

Paladins

Paladins to sieciowa strzelanka, osadzona w świecie fantasy. To tzw. hero shooter , który łączy w sobie zalety MOBA i strzelanek. Produkcja sprowadza się do meczów online, w których maksymalnie bierze udział 12 graczy, podzielonych na dwie drużyny po 6 osób. Każdy wybiera swojego bohatera o unikalnych umiejętnościach. Do wyboru są zarówno postacie od zadawania obrażeń, bohaterowie wsparcia, jak i tzw. tanki, których zadaniem jest przyjmowanie na siebie większości obrażeń i ochrona innych herosów. Paladins to zarazem największy, ale przede wszystkim darmowy konkurent Overwatcha. Za produkcję odpowiada studio Hi-Rez, czyli to samo, co stworzyło wspominane wyżej Smite.

To oczywiście tylko moje propozycje, w dużej mierze oparte na indywidualnych preferencjach. Na Steamie jest całe mnóstwo darmowych gier, któe warto wypróbować. Warto wymienić chociażby CS:GO, chociaż po ostatnich zmiana bez opłaty nie zagranie w mecze rankingowe, World od Tank Blitz, Team Fortress 2, Albion Online czy nawet Shakes nad Fidget, chociaż to ostatnie jest już mocno Pay2Win. Jeśli Waszym zdaniem czegoś szczególnie na liście brakuje, to komentarze są do Waszej dyspozycji!

