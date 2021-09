Razer Kaira X - nowe słuchawki do konsol PlayStation i Xbox

Firma Razer zaprezentowała dzisiaj nowe słuchawki Kaira X for Xbox oraz Kaira X for PlayStation. Jak sama nazwa sugeruje, to modele stworzone z myślą o użytkownikach konsol.

Razer Kaira X to nowe słuchawki dla graczy, które dzisiaj zostały zaprezentowane przez producenta z charakterystycznym, zielonym logo. Będą one dostępne w dwóch wersjach — pod konsole z serii PlayStation lub Xbox. W obu przypadkach bazują one na konstrukcji znanej wśród graczy PC-towych.

Razer Kaira X dla graczy PlayStation i Xbox

Dzięki nowej Kaira X gracze mają teraz jeszcze większy wybór, jeśli chodzi o wybór idealnego zestawu słuchawkowego Razera do konsol Xbox czy PlayStation oraz do komputerów PC. Dzięki nowej, energetycznej gamie kolorów headsetu Kaira X i podstawek ładujących oraz eleganckim białym kolorom, w których będą dostępne Kaira, Kaira Pro i Wolverine V2, gracze mogą być śmiali i promienni, tak jak ich sprzęt.

- powiedział Alvin Cheung, starszy wiceprezes działu urządzeń peryferyjnych Razer.

Słuchawki Razer Kaira X wyposażone są w przetworniki TriForce o średnicy 50 mm, które mają gwarantować wysokiej jakości dźwięk. Producent zadbał w nich o lepszą separację częstotliwości, co ma się przekładać między innymi na mocniejsze basy. Nie zapomniano również o elastycznym, wyjmowanym mikrofonie kardioidalnym HyperClear. Cena nowych słuchawek to 69,99 euro zarówno w wersji na PlayStation, jak i Xbox. Do sprzedaży trafią 23 września. Oprócz tego firma Razer zaprezentowała też modele Karia, Kaira Pro oraz Wolverine V2 White Edition.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer