Microsoft prezentuje nowe urządzenia Surface

Microsoft zaprezentował nową gamę urządzeń Surface i akcesoriów PC, rozszerzając tym samym portfolio marki. Surface Go 3 już teraz dostępny jest w przedsprzedaży za pośrednictwem Microsoft Store na microsoft.com, a jego regularna sprzedaż roszy 5 października tego roku. Pozostałe urządzenia Surface trafią na sklepowe półki w nadchodzących miesiącach.

Surface Laptop Studio

Zaprojektowany z myślą o idealnej współpracy z systemem Windows 11, nowy Laptop Studio jest najmocniejszym urządzeniem z linii Surface, jakie do tej pory został stworzony przez Microsoft. To kulminacja innowacji Surface wprowadzanych na przestrzeni lat – zawiasy, procesor oraz wiele więcej. Producent wykorzystał wszystko, co najlepsze w Surface w jednym urządzeniu.

Komputer ten został stworzony jako idealne narzędzie dla deweloperów, profesjonalistów z branży kreatywnej, weekendowych graczy i projektantów. W jednym urządzeniu łączy moc sprzętów stacjonarnych, mobilność laptopa oraz możliwości kreatywne.

Surface Laptop Studio został wyposażony w ultra-trwały zawias Dynamic Woven, który ułatwia przechodzenie do różnych trybów pracy. W trybie laptopa zapewnia komfort pisania dzięki pełnowymiarowej klawiaturze oraz touchpadowi Precision Haptic. W trybie Stage 14.4” ekran dotykowy PixelSense jest wysunięty do przodu, oferując układ do grania, streamowania czy prowadzenia prezentacji dla klientów. Ukryta klawiatura potęguje efekt wizualny i pozwala wykorzystać potencjał ekranu, do interakcji z którym posłużą Surface Slim Pen 2, bezpośredni dotyk czy touchpad. W trybie Studio otrzymujemy optymalną powierzchnię do rysowania, pisania czy innych kreatywnych zastosowań.

Dodatkowo, na pióro Surface Slim Pen 2 przygotowano miejsce pod klawiaturą, gdzie jest mocowane za pomocą magnesu. Jednocześnie akcesorium ładuje się, by być pod ręką zawsze, gdy zajdzie potrzeba użycia go. Korzystając z tego wszechstronnego laptopa użytkownicy mogą uwolnić swoją wyobraźnię, niezależnie od tego czy projektują aplikacje, renderują wideo czy streamują dynamiczne gry. Z procesorem Intel Core H35 11. generacji i kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 3050 Ti Surface Laptop Studio posiada moc, by z łatwością poradzić sobie z każdym zadaniem.

Surface Laptop Studio jest dostępny w przedsprzedaży na wybranych rynkach w cenie od 1599,99 dolarów (około 6300 zł). W Polsce sprzedaż laptopa ruszy na początku 2022 roku.

Surface Pro 8

Ta nowa odsłona kultowego urządzenia 2 w 1 firmy Microsoft stanowi największy krok naprzód od czasów Pro 3. Surface Pro 8 jest ponad dwa razy szybszy od poprzednika. Wyposażono go w procesory Intel Core 11. Generacji i dwa porty Thunderbolt 4. Co więcej, zbudowano go na platformie Intel Evo. Wszystkie te cechy – wraz z systemem Windows 11 i nawet 16 godzinami pracy baterii – sprawiają, że Surface Pro 8 to potężne urządzenie 2 w 1.

Surface Pro 8 wyposażono w wyrazisty, 13-calowy ekran dotykowy PixelSense, praktycznie pozbawiony ramek. Dzięki technologii Dolby Vision i Adaptive Color Technology użytkownik może cieszyć się realistycznymi wrażeniami obrazu bez szkody dla wzroku. Microsoft chwali się, że jest to najbardziej zaawansowany technicznie wyświetlacz jaki kiedykolwiek stworzył. Pro 8 to idealne urządzenie hybrydowe, oferujące użytkownikom dynamiczny tablet do pracy w podróży i urządzenie do pracy w domu. Na wyposażeniu znajdują się między innymi: kamera 5 Mpix z przodu, kamera 10 Mpix-4K z tyłu, dźwięk Dolby Atmos i dwa mikrofony studyjne dalekiego zasięgu.

Nowa klawiatura Surface Pro Signature umożliwia przechowywanie i ładowanie pióra Surface Slim Pen 2. Dzięki temu jest ono zawsze gotowe do pracy, gdy tylko pojawi się wena. Dzięki częstotliwości odświeżania ekranu 120 Hz, wrażenia z pracy piórem będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Surface Pro 8 jest od dziś dostępny w przedsprzedaży od 1099,99 dolarów (4340 zł) na wybranych rynkach. Sprzedaż w Polsce ruszy na początku przyszłego roku.

Surface Slim Pen 2

Prosta i przyjemna obsługa pióra cyfrowego sprawia, że można zapomnieć o technologii stojącej za nim. Dzięki Slim Pen 2 użytkownik intuicyjnie rozpoczyna rysować po ekranie, dając się wciągnąć w proces twórczy.

Dzięki zerowej sile nacisku i minimalnej latencji Surface Slim Pen 2 zapewnia jeszcze większą precyzję i kontrolę tworzenia. Zaprojektowana na nowo, ostrzejsza końcówka umożliwia dokładne odręczne pisanie, cieniowanie czy szkic. Pióro automatycznie ładuje się dzięki magnetycznemu mocowaniu do Laptopa Studio czy po położeniu na klawiaturze Surface Pro Signature.

Surface Slim Pen 2 wykorzystuje nowe możliwości systemu Windows 11 oraz autorskiego procesora Microsoft G6, wykorzystanego w Surface Pro 8 i Surface Laptop Studio. W efekcie pióro wysyła sygnały dotykowe tworzące wrażenie pracy na papierze. Wbudowany silnik haptyczny aktywuje się, by zapewnić naturalne odczucia podczas notowania i rysowania. Jest to subtelna interakcja, dająca ogromną różnicę. Sygnały dotykowe zapewniają informacje zwrotne podczas wykonywania naturalnych gestów, takich jak zaznaczanie kółkiem w aplikacjach Microsoft 365 oraz używanie narzędzi w programie Adobe Fresco.

Pióro Surface Slim Pen 2 jest dostępne w przedsprzedaży na wybranych rynkach w cenie od 129,99 dolarów (około 510 zł).

Surface Pro X

Rok temu Microsoft zaprezentował smukły i lekki Surface Pro X z łącznością LTE, wyposażony w procesor Microsoft SQ2 ARM. Ten produkt połączył wszechstronności Surface Pro z nowym poziomem wydajności energetycznej i łączności. Teraz, wraz z Windowsem 11 i natywnie wbudowaną emulacją 64-bit jeszcze więcej aplikacji będzie w zasięgu ręki. Microsoft Teams i Office zostały zoptymalizowane dla architektury ARM, podobnie jak na przykład Adobe Photoshop i Lightroom. Z kolei z nowym modelem tylko z łącznością Wi-Fi Microsoft oferuje smukły design i cały dzień pracy na baterii w przystępnej cenie wyjściowej.

Surface Pro X jest dostępny w przedsprzedaży w cenie od 899,99 dolarów (3550 zł) na wybranych rynkach.

Surface Go 3

Najmniejszy, przenośny Surface 2 w 1 to idealne rozwiązanie do codziennych zadań, pracy domowej i zabawy. Zaprojektowany, by w pełni wykorzystać możliwości systemu Windows 11, jest o 60% szybszy od poprzednika dzięki procesorowi Intel Core i3. Urządzenie to oferuje opcjonalną łączność LTE AdvanTced3, baterię zapewniającą pracę przez cały dzień i wbudowany pakiet Microsoft security. Go 3 jest konwertowalny z tabletu do laptopa, a ponadto obsługuje cyfrowe pióro i ekran dotykowy.

Komputer waży niewiele ponad 0.5 kg. Wyposażony został w kamerę 1080p, najlepsze w swojej klasie mikrofony studyjne, Dolby Audio oraz 10,5-calowy ekran dotykowy. To świetny sposób, by pracować w sieci wraz ze znajomymi czy grać w dowolnym miejscu.

Surface Go 3 z Wi-Fi można zamówić w polskiej przedsprzedaży w cenie od 1999 zł, a jego regularna sprzedaż ruszy 5 października tego roku. Model LTE trafi do sprzedaży w nadchodzących miesiącach.

Surface Duo 2

Surface Duo 2 został zaprojektowany tak, by pokazać moc Microsoft 365 w wydaniu kieszonkowym. Urządzenie za pomocą podwójnego ekranu zapewnia produktywność i rozrywkę wszędzie, gdzie jest jego użytkownik. W minionym roku, wraz z premierą Surface Duo, Microsoft przesunął granicę tego, czym może być urządzenie mobilne. Dziś, z Surface Duo 2, Amerykanie rozwijają tę wizję, oferując jednocześnie podstawowe funkcje, jakich ludzie oczekują od nowoczesnego smartfonu klasy premium.

Surface Duo 2 to znacznie więcej niż telefon. Od integracji z Microsoft 365 i Microsoft Teams, po różne warianty rozrywki, jak TikTok, Kindle czy gry, Duo 2 umożliwia niezliczone parowanie aplikacji i wielozadaniowość. Skorzystaj z dowolnych dwóch aplikacji Android jednocześnie i sprawdź wrażenia dopasowane do podwójnego ekranu, na przykład z grą Gameloft’s Asphalt 9: Legends.

Duo 2 został wyposażony w 8,3-calowe ekrany PixelSense Fusion, chipset 5G Snapdragon 888, dynamiczny aparat z trzema obiektywami, dźwięk stereo, moduł NFC do bezkontaktowych płatności oraz szereg nowych akcesoriów, które rozwijają funkcjonalność, a także zapewniają dodatkową ochronę.

Surface Duo 2 dostępny jest w kolorach białym (Glacier) i czarnym (Obsidian) w cenie od 1499,99 dolarów (około 5900 zł) w przedsprzedaży na wybranych rynkach.

Inne akcesoria Surface

Surface Adaptive Kit – pomaga użytkownikom dostosować ich Surface. Chociaż narzędzie to może być używane przez każdego użytkownika Surface, Surface Adaptive Kit został stworzony w celu wsparcia osób niedowidzących, niewidomych i / lub ograniczonych zdolnościach motorycznych . Dostępne w cenie 9,99 USD (39 zł).

– pomaga użytkownikom dostosować ich Surface. Chociaż narzędzie to może być używane przez każdego użytkownika Surface, Surface Adaptive Kit został stworzony w celu wsparcia . Dostępne w cenie (39 zł). Ocean Plastic Mouse – mysz zaprojektowana przez Microsoft, wykonana w 20% z recyklingowych tworzyw sztucznych, pochodzących z mórz i oceanów. Dostępna w cenie 24,99 USD (99 zł).

– mysz zaprojektowana przez Microsoft, wykonana w 20% z recyklingowych tworzyw sztucznych, pochodzących z mórz i oceanów. Dostępna w cenie (99 zł). Microsoft Modern USB-C Headset – zestaw słuchawkowy certyfikowany dla Microsoft Teams zapewnia wysoką jakość dźwięku słuchawek, jak i mikrofonu. Lekka konstrukcja, kontrolki do obsługi spotkań i łatwa konfiguracja pomagają zachować łączność i koncentrację przez cały dzień. Dostępny za 54,99 USD (217 zł).

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft