BenQ EX2710Q MOBIUZ - monitor dla graczy z 2.1-kanałowym dźwiękiem

BenQ EX2710Q MOBIUZ to nowy monitor dla graczy, który na tle konkurencyjnych rozwiązań wyróżnia się wbudowanymi głośnikami w standardzie 2.1.

Firma BenQ zaprezentowała nowy monitor dla graczy EX2710Q MOBIUZ, który właśnie debiutuje na polskim rynku. Już sama cena aż 2269 zł sugeruje, że to model dla osób, które mają większe wymagania. Co oferuje w takiej kwocie?

BenQ EX2710Q MOBIUZ — specyfikacja

BenQ EX2710Q MOBIUZ jest wyposażony w 27-calową matrycę IPS, która jest w stanie odświeżać obraz częstotliwością 165 Hz. Maksymalna rozdzielczość to 2560 × 1440 pikseli, a czas reakcji to z kolei 1 ms, ale mowa tutaj o MPRT, więc realny będzie gorszy. Maksymalna jasność to 250 cd/m2, a kontrast statyczny wynosi 1000:1. BenQ chwali się w tym modelu dobrym odwzorowaniem kolorów, bowiem pokrycie palety barw DCI-P3 to aż 95 procent. Poza tym monitor obsługuje AMD FreeSync Premium.

Dodatkowym wyróżnikiem monitora jest 2.1-kanałowy system głośników treVolo, który składa się z dwóch 2-watowych głośników i jednego 5-watowego subwoofera. Producent przygotował kilka predefiniowanych ustawień dźwięku pod konkretne gatunki gier, np. FPS, wyścigowe lub sportowe. Nowy monitor ma też funkcje z pakietu BenQ Eye-Care, które chronią oczy przed zmęczeniem. BenQ Brightness Intelligence Plus automatycznie dostosowuje jasność ekranu do oświetlenia otoczenia. Z kolei niemigoczące podświetlanie ekranu Flicker-free i niska emisja niebieskiej składowej widma barw – Low Blue Light – pozytywnie wpływają na komfort użytkowania monitora.

BenQ EX2710Q MOBIUZ kosztuje 2269 zł.

Zobacz: Core i9-12900K znowu szybszy niż Ryzen 9 5950X. Ale czy na pewno?

Zobacz: Microsoft prezentuje nowe urządzenia Surface

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BenQ

Źródło tekstu: BenQ