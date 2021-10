Bierzcie widły i pochodnie - Dragon Age 4 tylko dla wybranych?

Dragon Age 4 — jedna z najbardziej wyczekiwanych gier RPG najbliższych lat — może nie być dla wszystkich. Gra trafi tylko na nową generację konsol?

Irytuje Was aktualne sytuacja na rynku konsol? Denerwujecie się, że nie możecie w normalnej cenie kupić PlayStation 5 lub, w mniejszym stopniu, Xbox Series X/S? Macie dosyć dziwnych zestawów, w których sklepy próbują na siłę wciskać dodatkowe akcesoria, abonamenty i gry? Jeszcze bardziej zirytuje Was fakt, że na PlayStation 4 i Xbox One prawdopodobnie nie zagracie w Dragon Age 4.

Dragon Age 4 nie da PS4 i XOne?

Nie znamy dokładnej daty premiery Dragon Age 4. BioWare oraz Electronic Arts nie ujawnili nawet, na jakie platformy trafi wyczekiwana produkcja. To przypadkowo mógł zdradzić jeden z byłych pracowników BioWare, który pracował nad produkcją. W swoim profilu na LinkedIn napisał on, że gra szykowana jest z myślą o PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Informację tę potwierdził u swoich źródeł Jeff Grubb, znany dziennikarz growy. To oznacza, że tytuł ominie PlayStation 4 i Xbox One.

Czy taka informacja dziwi? Z jednej strony nie. Według plotek gra ma trafić na sklepowe półki dopiero w 2023 roku, więc wydanie jej z pominięciem konsol poprzedniej generacji ma sporo sensu. Poza tym twórcy zapewniają, że to bardzo ambitny projekt, więc PS4 i XOne mogłyby być dużym ograniczeniem, jak w przypadku Cyberpunk 2077. Z drugiej strony, patrząc na dostępność i ceny nowy konsol, a do tego kryzys na rynku półprzewodników, to podejrzewam, że nawet w 2023 roku nie każdy zdąży kupić PlayStation 5, Xbox Series X/S lub PC-ta z mocną kartą graficzną. A to już problem...

