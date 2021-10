Wyprzedaż Steam - znamy daty najbliższych promocji

Steam w swojej oficjalnej dokumentacji, zdradził daty nadchodzących wyprzedaży. Czas szykować portfele!

Steam co roku, mniej więcej w tych samych terminach, organizuje wyprzedaże z okazji czy to kolejnej pory roku, czy też jakichś świąt, np. Hallooween. To zawsze dobra okazja, by kupić gry z listy życzeń w dużo niższych cenach. Już możecie powoli szykować czy to portfele, czy też karty płatnicze lub konta PayPal. Steam zdradził, kiedy w tym roku odbędą się kolejne wyprzedaże.

Wyprzedaż Steam — kiedy?

W oficjalnej dokumentacji Steamworks pojawiły się daty tegorocznych wyprzedaży Steam. Te będą aż cztery, więc będzie kilka okazji do zakupu w niższych cenach. Pierwsza, która będzie festiwalem cyfrowych gier planszowych, odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Daty wszystkich wyprzedaży na Steamie prezentują się następująco:

Festiwal Cyfrowych Gier Planszowych – od 21 do 25 października 2021 roku

– od 21 do 25 października 2021 roku Halloweenowa wyprzedaż Steam – od 28 października do 1 listopada 2021 roku

– od 28 października do 1 listopada 2021 roku Jesienna wyprzedaż Steam – od 24 do 30 listopada 2021 roku

– od 24 do 30 listopada 2021 roku Zimowa wyprzedaż Steam – od 22 grudnia 2021 roku do 5 stycznia 2022 roku

A jeśli nie planujecie wydawać kasy na gry, to może Was zainteresować "14 darmowych gier na Steam, w które warto zagrać".

