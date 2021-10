Chiński gigant kupił udziały w polskim studiu Bloober Team

Tencent — chińskich gigant na rynku technologicznym, w tym również gier — kupił udziały w polskiej firmie Bloober Team. Czy to szansa na naszego rodzimego dewelopera, aby stać się jednym z potentatów?

Bloober Team to krakowskie studio gier, które w ostatnich latach zasłynęło przede wszystkim z produkcji gier z gatunku horroru. Polacy stworzyli świetne Layers of Fear, trochę mniej udane Layers of Fear 2, Blair Witch, a także ciepło przyjęte przez graczy The Medium. W ciągu najbliższych 3-4 lat portfolio firmy powiększy się o dwie kolejne produkcje, w czym częściowo mogą pomóc pieniądze z Chin. Udziały w Bloober Team kupił chiński gigant Tencent.

Tencent kupuje udziały w Bloober Team

Tencent to firma, której chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Chiński gigant ma między innymi 100% udziałów w Riot Games — studiu odpowiedzialnym za League of Legends oraz Valoranta, 40% udziałów w Epic Games, a także po 5% udziałów w Ubisoft oraz Activision Blizzard. Tym samym jest to jeden z największych i najważniejszych graczy na rynku gier. Teraz do tej listy można dopisać 22% akcji Bloober Team, które Tencent zakupiło od funduszu Rockbridge TFI.

Jesteśmy zaszczyceni zainteresowaniem Tencenta i cieszymy się, że możemy powitać go jako naszego nowego akcjonariusza. To transakcja na rynku kapitałowym pomiędzy Rockbridge i Tencentem i jako taka nie była związana z bieżącą działalnością komercyjną naszej spółki. Bardzo doceniamy zaś ogromną wiedzę branżową i cały ekosystem, jaki posiada nasz nowy inwestor. Cieszymy się, że mamy go na pokładzie. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować firmie Rockbridge za wiarę w nas i bycie jednym z naszych kluczowych udziałowców przez wiele lat podczas naszej podróży

– powiedział Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

Bloober Team w ostatnim czasie podpisało umowę o strategicznej współpracy z Konami, a także umowę wydawniczą z Take-Two Interactive, która ma zakończyć się stworzeniem całkowicie nowej gry, z nieznanym do tej pory IP. W sumie firma w ciągu najbliższych 3-4 lat chce wydać dwie gry, z czego jedną prawdopodobnie będzie Layers of Fear 3, zapowiedziane jakiś czas temu. Według plotek krakowskie studio pracuje też nad kolejną częścią Silent Hill, ale nigdy nie zostało to potwierdzone, a niedawne plotki sugerują, że za grę odpowiada Kojima Productions, a finansuje ją Sony.

Zobacz: Trailer nowego filmu Resident Evil to piękny ukłon w stronę graczy

Zobacz: W przyszłym roku możemy już nie zagrać w FIFĘ. Szykuje się duża zmiana

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bloober Team

Źródło tekstu: Bloober Team