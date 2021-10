Trailer nowego filmu Resident Evil to piękny ukłon w stronę graczy

Film Resident Evil: Welcome to Raccoon City doczekał się pierwszego trailera. Seria całkowicie zrywa z poprzednimi odsłonami i zaczyna wszystko od nowa. Widać to po zapowiedzi, która powinna spodobać się graczom.

Poprzednie filmy z serii Resident Evil, w których główną rolę odgrywała Milla Jovovich, może i były rozrywkowe i pełne zombie, ale tak naprawdę niewiele miały wspólnego z grami. Można powiedzieć, że jedynie zapożyczyły kilka elementów, ale ogólnemu klimatowi daleko było do tego, co jako gracze obserwowaliśmy na swoich monitorach. Na szczęście to już zamknięta historia, więc studio Sony Pictures postanowiło odświeżyć markę. Pierwszym (a może jedynym?) filmem będzie Resident Evil: Welcome to Raccoon City, który właśnie otrzymał oficjalny trailer.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City trailer

Trailer powinien spodobać się wszystkim graczom, którzy są dobrze zaznajomieni z serią Resident Evil. Na krótkim materiale widać mnóstwo elementów i lokacji, które pojawiły się w grze. Mamy tutaj między innymi samo Raccoon City, wypadek ciężarówki przed posterunkiem policji, rezydencję z pierwszej części, bardzo charakterystyczne spotkanie z zombie na korytarzu, rozbicie śmigłowca, zmutowane psy, napisaną na szkle frazę "Itchy, Tasty" czy wreszcie tzw. Lickera. Jeszcze tylko brakuje, aby jeden z bohaterów powiedział "That was too close...You were almost a Jill Sandwich". Zresztą sami zobaczcie:

Oczywiście można przyczepić się do kilku kwestii. Efekty specjalne w niektórych fragmentach nie wyglądają najlepiej, a Leon nie jest blondynem. Nie zmienia to faktu, że film zapowiada się jako prawdziwa uczta dla fanów Resident Evil. Jest klimat, są postacie, charakterystyczne miejsca oraz stwory. Zastanawiam się tylko, jak twórcy zamierzają połączyć w jednym dziele fabułę z pierwszej i drugiej części gry, ale o tym pewnie przekonamy się już w kinie.

Nie wiem, czy Resident Evil: Welcome to Raccoon City będzie filmem dobrym. Natomiast niemal na pewno będzie dużo bliższy grom, niż dotychczasowe próby przeniesienia serii na duży ekran. A samo to zasługuje już na uznanie. Premiera zaplanowana jest w Polsce na 3 grudnia.

Zobacz: Nowa reklama Coca-Coli obraża inteligencję graczy

Zobacz: W przyszłym roku możemy już nie zagrać w FIFĘ. Szykuje się duża zmiana

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony Pictures (YouTube)

Źródło tekstu: Sony