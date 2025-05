Wyższe ceny gier na Nintendo Switch 2 wynikają z... ich rozmiaru

Cena Nintendo Switch 2 i gier

Konsola NINTENDO Switch Lite Różowa + Animal Crossing: New Horizons Gra NINTENDO SWITCH + NS Online 12 miesięcy + Słuchawki HYPERX Cloud Mini Nauszne Wielokolorowy

Nie zabrakło też kwestii cen gier. Przypomina, że Nintendo podniosło je aż do 80 dolarów w przypadku własnych produkcji. Taka kwota obowiązuje już między innymi dla Mario Kart World. Shuntaro Furukawa twierdzi, że wynika to po części z rozmiaru gier.

To, co w pierwszej chwili może wydawać się trochę absurdalne, w rzeczywistości ma jednak sens. Kartridże do Nintendo Switch 2 nie są tanie. Różnica między modelem 32 i 64 GB jest zapewne znacząca pod kątem kosztów produkcji. Tymczasem lepsza specyfikacja oznacza lepszej jakości tekstury, które z kolei zajmują więcej miejsca na dysku.