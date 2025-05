Revolut z nową, cyfrową usługą. Tradycyjne banki mają się czego bać

Revolut Bank ogłosił wejście na europejski rynek kredytów hipotecznych . W pierwszym kroku zamierza zachęcić klientów do przeniesienia kredytów hipotecznych z innych banków , do Revolut. Pilotażowym rynkiem, na którym startuje usługa, jest Litwa. Klienci, którzy chcą otrzymać dostęp jako pierwsi, mogą zapisać się na listę w aplikacji.

Firma zapowiada, że klienci będą mogli przenosić do Revolut Bank swoje kredyty hipoteczne po konkurencyjnych stawkach, bez dodatkowych opłat administracyjnych ze strony banku. Klienci mogą aplikować o kwotę od 35 tysięcy euro do 1 miliona euro z okresem spłaty do 30 lat (tylko uprawnieni klienci, po analizie zdolności kredytowej).