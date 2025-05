Skarbówka nie odpuści. Wystarczy złotówka różnicy i masz obowiązek

Nie każdy, kto coś sprzedaje czy to w formie fizycznych produktów, czy też usług, musi od razu zakładać działalność gospodarczą. Polskie przepisy pozwalają na prowadzenie tzw. działalności nierejestrowanej. Jednak warto zdawać sobie sprawę, jakie obowiązują tutaj ograniczenia. Wystarczy naprawdę niewiele, aby zainteresował się nami Urząd Skarbowy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Działalność nierejestrowana — jakie limity?

Przede wszystkim działalność nierejestrowaną można prowadzić do określonej kwoty. Wynika to z art. 5. ustawy prawo przedsiębiorców, który mówi:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia […] i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Oznacza to, że działalność nierejestrowaną może prowadzić osoba, która w ostatnich 5 latach nie miała zarejestrowanej firmy. Co ważne, do tego czasu liczy się też czas zawieszenia działalności. Warunkiem wykluczającym jest też działalność, która wymaga koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Po drugie, działalność nierejestrowaną można prowadzić w momencie, w którym nasze przychody nie przekraczają 75 proc. miesięcznego, minimalnego wynagrodzenia. W 2025 roku oznacza to limit w wysokości 3499,50 zł, co daje rocznie 41994 zł. Co ważne chodzi o przychody, a nie dochody. Warto o tym pamiętać.

Co na to fiskus?

A co jeśli ktoś przekroczy limit przewidziany dla nierejestrowanej działalności? Nie ma zmiłuj. Wystarczy, że w jednym miesiącu dochód wyniesie 4000 zł i już mamy obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej w ciągu 7 dni. Jeśli tego nie zrobimy, to narażamy się na kontrolę fiskusa, który może — w przypadku, gdy dłużej nie wywiążemy się z tego obowiązku — zażądać zaległych podatków. Może się z tego uzbierać niezła kwota.

Co ważne, na działalności nierejestrowanej nie mamy obowiązku płacenia ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego z tytułu działalności gospodarczej. Jednak dotyczy to tylko sprzedaży. W przypadku usług taki obowiązek już jest, chyba że składki odprowadzasz już z innego tytułu (np. umowy o pracę), wtedy jesteś z nich zwolniony. To samo tyczy się studentów do 26. roku życia. Oni też są zwolnieni.