Gracze bojktoują nowego DOOMa, Bethesda dała ciała

Premiera DOOM: The Dark Ages nastąpi już jutro, 15 maja

Oznacza to konieczność pobrania około 85 GB , aby uruchomić pełną wersję zarówno na konsolach Sony PlayStation 5 i Microsoft Xbox Series X/S, ale również na PC. Dla osób z wolniejszym łączem taki wymóg może być poważną barierą. W mediach społecznościowych wielu fanów potwierdziło, że decyzja Bethesdy o umieszczeniu na nośniku jedynie "licencji do odblokowania gry" była dla nich powodem do rezygnacji z zakupu.

Kirby and the Forgotten Land Gra Nintendo Switch

Kirby and the Forgotten Land Gra Nintendo Switch

DOOM: The Dark Ages to prequel rebootu z 2016 roku, koncentrujący się na początkach Doom Slayera i jego wiecznej wojnie z demonami. Gracze otrzymają do dyspozycji nowe bronie oraz odwiedzą nieziemskie lokacje, takie jak Lovecraftowski Cosmic Realm. Posiadacze edycji Premium już teraz mogą bawić się w ramach wczesnego dostępu, natomiast nabywcy wersji podstawowej wejdą do gry dopiero jutro - 15 maja.