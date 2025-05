Dostałeś taką wiadomość? Uważaj, to oszuści dobijają się do ciebie

Jeśli otrzymałeś wiadomość o podobnej treści, oznaczać to może jedno - ktoś włamał się na konto twojego znajomego i chce wyłudzić do ciebie pieniądze. Policja lubińska apeluje o czujność i przytacza historię 28-latki oszukanej właśnie w ten sposób. Wszystko to ku przestrodze.