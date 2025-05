Koniec dominacji Visa i Mastercard? Klienci mają dosyć

Płatności bezgotówkowe

Visa i Mastercard to najpopularniejsi na świecie dostawcy kart płatniczych. Ten duet odpowiedzialny jest za 2/3 płatności dokonywanych w krajach Unii Europejskiej. Wszystko wskazuje jednak na to, że firmy wykorzystują swoją dominację w celu nieuczciwego zawyżania cen za procesowanie płatności, co oczywiście nie podoba się największym sieciom handlowym w Europie.