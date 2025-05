SkyShowtime ze zniżką 40% przez 12 miesięcy. Zobacz, jak skorzystać

Promocja jest dostępna dla klientów, którzy zdecydują się na wykupienie miesięcznej subskrypcji w planie Standard lub Premium na stronie internetowej SkyShowtime albo w aplikacji (dostępnej w Apple Store i Google Play). Promocyjna cena – 40% planu Standard SkyShowtime to 14,99 zł , a planu Premium 29,99 zł .

Oferta kończy się 30 czerwca 2025 . 40% zniżki na pełną cenę miesięcznych planów Standard lub Premium obowiązuje przez 12 miesięcy. Następnie subskrypcja jest automatycznie odnawiana w regularnej miesięcznej kwocie wybranego planu (obecnie 24,99 zł dla planu Standard i 49,99 zł dla Premium), do momentu anulowania. Z usługi można zrezygnować w każdej chwili. Dotyczy tylko nowych i spełniających warunki powracających klientów.

Plan Standard pozwala korzystać ze SkyShowtime bez reklam na dwóch urządzeniach jednocześnie i pobierać do 30 tytułów do oglądania offline. Plan Premium zapewnia streaming w jakości 4K UHD, na pięciu ekranach jednocześnie. Istnieje też możliwość 100 pobrań ulubionych programów, by móc oglądać je w dowolnym miejscu i czasie.