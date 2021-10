Valve powie Ci, w jakie gry nie zagrasza na Steam Decku

Steam Deck nie pozwoli na uruchomienie wszystkich gier, które znajdują się na Steamie. Valve sprawdzi ponad 50 tys. produkcji i odpowiednio je oznaczy.

Chociaż pierwsze zapowiedzi sugerowały, że Steam Deck będzie w stanie uruchomić wszystkie lub niemal wszystkie gry ze Steama, to po czasie okazało się, że to po prostu nieprawda. Konsola Valve będzie miała pewne ograniczenia, które w dużej mierze wynikają z techniki Proton, która pozwala na uruchamianie gier z Windowsa w środowisku linuksowym (a system Steam Decka to właśnie Linux). Na liście kompatybilnych produkcji brakuje wielu hitów. Na szczęście Valve uruchomiło program kompatybilności, w ramach którego sprawdzi ponad 50 tys. tytułów.

Jakie gry obsługuje Steam Deck?

Valve uruchomiło program kompatybilności z konsolą Steam Deck. Oznacza to, że firma sprawdzi ponad 50 tys. gier ze Steam pod kątem ich współpracy z nową konsolą. Finalnie przełoży się to na stworzenie czterech oddzielnych kategorii gier, w zależności od tego, jak radzą sobie one na Steam Decku:

Zweryfikowane — gry, które bez problemu będą działać na Steam Deck

— gry, które bez problemu będą działać na Steam Deck Grywalne — gry, które będą działać na Steam Deck, ale z pewnymi ograniczeniami

— gry, które będą działać na Steam Deck, ale z pewnymi ograniczeniami Niewspierane — gry, które nie działają na Steam Deck

— gry, które nie działają na Steam Deck Nieznane — gry, które nie zostały sprawdzone pod kątem kompatybilności.

Aby gra została zaliczona do kategorii "zweryfikowane" musi spełnić cztery wymogi: poprawnie obsługiwać sterowanie za pomocą kontrolerów konsoli, wspierać ekran, na którym tekst będzie dobrze widoczny, obsługiwać system operacyjny z Proton oraz nie może wyświetlać żadnych powiadomień o problemach z kompatybilnością. Z kolei w przypadku tytułów "grywalnych" Valve poinformuje, jakie mogą występować problemy z daną grą.

Poza tym Valve, aby pomóc w wyborze gier użytkownikom Steam Decka, będzie na konsoli domyślnie wyświetlać w sklepie gry, które są w pełni obsługiwane przez konsolę. Na ten moment zamówienie urządzenia, pomimo premiery w grudniu, wiąże się z czekanie na wysyłkę do drugiego kwartału 2022 roku.

