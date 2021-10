Steam Deck rozłożony na części, ale lepiej tego nie robić

Premiera Steam Deck zbliża się wielkimi krokami. Pierwsi szczęśliwcy, którym udało się szybko zamówić konsolę, otrzymają ja już w grudniu tego roku. Tymczasem Valve opublikowało wideo, na którym pokazuje, jak wygląda rozbieranie urządzenia. Nie jest to procedura łatwa i dlatego firma przestrzega, aby nie robić tego na własną rękę lub zostawić to profesjonalistom. Poza tym rozłożenie konsoli wiąże się z pewnymi stratami.

Nawet jeśli jest to Twój komputer, lub dopiero będzie po otrzymaniu Steam Decka i masz pełne prawo, aby go otworzyć i robić, co tylko chcesz, to w Valve naprawdę nie zalecamy, abyś kiedykolwiek go otwierał. Steam Deck to bardzo ciasno zaprojektowany system, a części są starannie dobierane do tego produktu z jego specyficzną konstrukcją, więc tak naprawdę nie są zaprojektowane tak, aby nadawały się do wymiany przez użytkowników.