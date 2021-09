Steam Deck nie uruchomi każdej gry ze Steama. Zabraknie kilku hitów

Chociaż jeden z twórców Steam Deck twierdził, że ten uruchomi każdą grę z biblioteki Steama, to finalnie tak nie będzie. Jego słowa zostały źle zrozumiane, a na liście brakuje kilku hitów.

Steam Deck zadebiutuje pod koniec roku. Przenośny komputer w formie konsoli pozwoli na granie w produkcje, które są dostępne na Steamie. Chociaż specyfikacja nie robi wielkiego wrażenia, to urządzenie miało pozwalać na uruchomienie dowolnej gry, która jest dostępna na platformie. Teraz zostało to sprecyzowane. Okazuje się, że Steam Deck jednak nie uruchomi każdej gry, ale to nie jego specyfikacja jest problemem.

Jakie gry nie zadziałają na Steam Deck?

James B. Ramey - szef Codeweavers - przyznał, że w momencie premiery Steam Decka z konsolą nie będą kompatybilne wszystkie gry na Steamie. Problemem jest technologia Proton, którą Codeweavers współtworzyło razem z Valve. Pozwala ona na Linuxie, a konkretnie SteamOS, który jest dystrybucją pingwinka, uruchamiać gry z Windowsa. Niestety, nie wszystkie działają wtedy poprawnie. Na ten moment jest ich 16 tysięcy. Duża część działa bez żadnych zarzutów, a niektóre wymagają niewielkich poprawek. Jest jednak część gier, które są zupełnie niegrywalne. Co gorsze, to często bardzo znane produkcje.

Wśród gier, które na ten moment nie współpracują z Proton, a tym samym nie da się ich uruchomić na Steam Deck, są między innymi: Destiny 2, Apex Legends, GRiD 2, Fall Guys, PUBG, Call of Duty: Black Ops II, Dead by Daylight, Warface, Anno 2070, DayZ, Insurgency czy też For Honor. Jak widać nie są to produkcje indie, które dla większości graczy nie mają żadnego znaczenia. Niektóre z nich mieszczą się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych tytułów na Steam. Na szczęście Valve zapewnia, że pracuje nad rozwiązaniem tego problemu. Przecież na początku Proton obsługiwał raptem kilkadziesiąt gier, a dzisiaj jest ich dużo, dużo więcej.

