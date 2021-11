Netia Black Weeks to Czarny Piątek do końca roku

Netia rusza z akcją Black Weeks. Przez cały listopad i grudzień oferowany będzie szybszy Internet w niższej cenie oraz z 3 miesiącami abonamentu gratis. Można też dokupić do pakietów z telewizją zestaw Polsat Sport Premium z Eleven Sports za 20 zł miesięcznie.

W ramach promocji „Szybszy Internet w niższej cenie 3”, który obowiązuje od 2 listopada do 31 grudnia 2021 roku, Netia oferuje niższe ceny szybszych opcji dostępu do Internetu w technologiach światłowodowych na sieci własnej. Dzięki temu dostęp do Internetu z prędkością pobierania do 600 Mb/s kosztuje tylko 50 zł, a opcja do 1 Gb/s to wydatek rzędu 60 zł miesięcznie (3 miesiące na start gratis, cena z rabatami za e-fakturę i zgody marketingowe).

Również w cenie od 60 zł miesięcznie dostępne są zestawy:

Internet do 1 Gb/s + pakiet telewizyjny S z 77 kanałami (60 zł),

Internet do 600 Mb/s + pakiet telewizyjny M z 99 kanałami (60 zł),

Internet do 600 Mb/s + pakiet telewizyjny L z 188 kanałami (90 zł).

Zakup zestawów z pakietami M i L premiowany jest trzema miesiącami zwolnienia z opłat abonamentowych.

Abonenci, którzy wybiorą usługę TV z wariancie M, otrzymają gratis na 24 miesiące 3 kanały dziecięce NICK oraz 2 kanały Cinemax (również dla wariantu L). Usługa multiroom (kolejny dekoder z taką samą ofertą TV) kosztuje 10 zł miesięcznie.

Premium TV dla każdego

W pierwszym miesiącu wszyscy nowi klienci usług telewizyjnych Netii otrzymują bez dodatkowych opłat dostęp do pełnej oferty ponad 220 kanałów TV, włącznie z takimi pozycjami premium, jak Canal+, HBO i wiele innych. Bezpłatna w pierwszym miesiącu jest też usługa GigaNagrywarka Maxi, oferująca możliwość nieliniowego oglądania treści telewizyjnych. Znajdziemy tu między innymi CatchUP TV z możliwością odtwarzania programów na wybranych kanałach do 2 godzin po emisji, TimeShift, czyli oglądanie wybranych treści nawet do 7 dni wstecz, a także jednoczesne nagrywanie wielu pozycji.

Kolejny element, który czyni ofertę Netii na Black Weks jeszcze bardziej atrakcyjną – zwłaszcza dla fanów piłki nożnej – to możliwość dokupienia (do dowolnego pakietu z TV) zestawu kanałów sportowych Polsat Sport Premium i Eleven Sports za 20 zł miesięcznie.

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia