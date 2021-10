Samsung Galaxy S21+ 5G taniej o kilka stówek w ofercie tygodnia Orange

Samsung Galaxy S21+ 5G i Vivo V21 5G to bohaterowie najnowszej odsłony oferty tygodnia w sieci Orange. Kupując teraz jedno z tych urządzeń można zaoszczędzić nawet 851 zł.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Samsung Galaxy S21+ 5G to jeden z tegorocznych flagowców koreańskiego producenta, oferujący swoim użytkownikom między innymi bezramkowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, a także zestaw trzech aparatów z tyłu. Główny aparat ma co prawda rozdzielczość 12 Mpix, ale jest też dostępna jednostka o rozdzielczości 64 Mpix. Natomiast pod maską pracuje wydajny Exynos 2100, wspierany przez 8 GB RAM-u i 128 lub 256 GB pamięci masowej. Obudowa jest odporna na działanie wody i pyłów, a baterię o pojemności 4800 mAh można naładować między innymi bezprzewodowo.

W aktualnej ofercie tygodnia Orange smartfon Samsung Galaxy S21+ 5G 128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 147 zł (oszczędzamy łącznie 851 zł),

(oszczędzamy łącznie 851 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 139 zł (oszczędzamy łącznie 816 zł),

(oszczędzamy łącznie 816 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 232,45 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Vivo V21 5G

Druga propozycja to coś dla osób, które wolą wydać nieco mniej pieniędzy. Vivo V21 5G ma ekran AMOLD FullHD+, cztery aparaty fotograficzne (główny z tyłu ma 64 Mpix, a rozdzielczość przedniego wynosi 44 Mpix) i baterię o pojemności 4000 mAh. Smartfon jest napędzany MediaTekiem Dimensity 800U.

W ofercie tygodnia Orange smartfon Vivo V21 5G możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 73 zł (oszczędzamy łącznie 192 zł),

(oszczędzamy łącznie 192 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 65,01 zł (oszczędzamy łącznie 216 zł),

(oszczędzamy łącznie 216 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 94,95 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Z oferty można skorzystać do 3 listopada 2021 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów).

