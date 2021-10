Samsung Care+ za darmo do smartfonów Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G to najnowsze składane smartfony Samsunga, które można znowu kupić w promocji. Tym razem w prezencie do odbioru jest roczne ubezpieczenie Samsung Care+.

W sierpniu tego roku Samsung zaprezentował nowe składane smartfony, modele Galaxy Z Fold3 i Galaxy Z Flip3, oczywiście oba z łącznością 5G i flagowymi podzespołami. Największymi nowościami jest w nich obudowa odporna na działanie wody, a w przypadku Folda również możliwość obsługi większego, zginanego wyświetlacza za pomocą rysika S Pen. Więcej informacji o tych urządzeniach znajdziecie w naszych recenzjach (linki poniżej).

Jak skorzystać z promocji?

Aby mieć szansę na zdobycie rocznego ubezpieczenia Samsung Care+, należy zacząć od zakupu smartfonu Galaxy Z Fold3 lub Galaxy Z Flip3 u partnera handlowego Samsunga, których listę zawiera regulamin promocji. Składany smartfon trzeba kupić w okresie od 25 października do 7 listopada 2021 roku. Nowe urządzenie aktywujemy do 10 listopada tego roku poprzez uruchomienie smartfonu na terytorium Polski wraz z dostępem do Internetu.

W następnym kroku logujemy się w aplikacji Samsung Members i klikamy w baner promocyjny. Do 13 listopada należy wypełnić kryjący się tam formularz zgłoszeniowy, do którego załączamy dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia polisa zostanie wysłana w ciągu 21 dni kalendarzowych na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jak zwykle warto się pospieszyć, ponieważ liczba nagród (rocznych polis Samsung Care+) w promocji jest ograniczona i wynosi:

250 sztuk w przypadku smartfonu Galaxy Z Fold3 5G,

w przypadku smartfonu Galaxy Z Fold3 5G, 400 sztuk w przypadku smartfonu Galaxy Z Flip3 5G.

Więcej szczegółów można znaleźć w regulaminie promocji.

