Vivo T1 i T1x - nowe smartfony ze średniego segmentu

Vivo T1 i T1x to dwa nowe smartfony, które mają rywalizować o klientów w średnim segmencie cenowym.

Vivo zaprezentowało dwa nowe smartfony skierowane do średniej półki cenowej. Jednym z nich - tym bardziej interesującym - jest Vivo T1. Urządzenie zostało wyposażone w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,67" i odświeżaniu 120 Hz i procesor Qualcomm Snapdragon 778G.

Jeśli chodzi o konfigurację aparatów, z tyłu znajdziemy trzy obiektywy. Główny moduł ma rozdzielczość 64 MP. Do tego urządzenie wyposażono w moduł ultraszeroki o rozdzielczości 8 MP i makro 2 MP. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 44 W.

Drugi zaprezentowany model to tańszy wariant, który trafi do sprzedaży jako Vivo T1x. Telefon posiada mniejszy wyświetlacz o przekątnej 6,58" i odświeżaniu 120 Hz oraz nieco słabszy procesor w postaci Mediateka Dimensity 900.

Uboższa będzie też konfiguracja aparatów. Z tyłu znajdziemy wyłącznie główną jednostkę o rozdzielczości 64 MP i aparat makro 2 MP. Bez zmian zostaje natomiast akumulator o pojemności 5000 mAh oraz, co równie istotne, funkcja szybkiego ładowania mocą 44 W.

Obydwa telefony trafią do sprzedaży w Chinach i można je aktualnie kupić w przedsprzedaży. Ceny Vivo T1 mają startować od 2199 juanów (ok. 1350 zł), natomiast Vivo T1x od 1599 juanów (ok. 990 zł). Na razie nie wiemy nic o planach wypuszczenia nowych średniaków w Polsce.

Zobacz: Vivo oficjalnym sponsorem PZN i reprezentacji skoków narciarskich

Zobacz: Vivo X70 Pro i X70 Pro+ opuszczają Chiny

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Vivo, GSMArena

Źródło tekstu: Vivo, GSMArena