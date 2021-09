Vivo X70 Pro i X70 Pro+ opuszczają Chiny

Vivo to jeden z największych producentów smartfonów na świecie, ale jeszcze egzotyczny w Europie. Teraz jednak Chiny opuszcza seria Vivo X70. Konkretnie chodzi o modele Pro i Pro+.

Vivo i Oppo to dwaj wielcy chińscy gracze, którzy długo byli owiani mgłą tajemnicy dla większości europejskich klientów. Oppo słynie jednak z bycia tym bardziej odważnym bratem. Zielona marka pojawiła się zatem w Polsce o wiele szybciej niż niebieska. Vivo też wolniej wchodzi na nowe rynki i wprowadza nowe telefony do innych krajów. Teraz jednak Chiny opuściła seria Vivo X70. Zrobiły to jednak dwa lepiej wyposażone smartfony z tej linii. To Vivo X70 Pro oraz Vivo X70 Pro+. W pierwszej kolejności smartfony trafią do Indii, jednak na pewno lista na tym się nie skończy. Takie informacje otrzymała przynajmniej GSMArena.

Czym urządzenia się różnią? Przede wszystkim układem. Wariant Pro ma MediaTeka Dimenisty 1200, natomiast wersja Pro+ ma Snapdragona 888+. W pierwszym przypadku klient otrzyma smartfon z wyświetlaczem o przekątnej 6,56 cala i akumulatorem 4450 mAh, a w drugim z wyświetlaczem 6,76 cala i akumulatorem 4500 mAh. Aparat przedni jest zawsze taki sam - to 32 Mpix. W przypadku tylnych sensorów jest jednak różnica. Wybierzemy pomiędzy 50 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix i 50 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix + 48 Mpix.

