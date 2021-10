Wyniki Orange Polska po 3Q2021: rosną przychody, EBITDAal i liczba użytkowników światłowodu

Orange Polska zaliczył kolejny udany kwartał. Miesiące lipiec, sierpień i wrzesień przyniosły dalszy wzrost przychodu oraz EBITDAal, przybyło też użytkowników pomarańczowego światłowodu.

Za nami udany kwartał. Osiągnęliśmy mocne wyniki finansowe, zrealizowaliśmy też jeden z kluczowych projektów tego roku – sfinalizowaliśmy sprzedaż połowy udziałów w spółce Światłowód Inwestycje, oferującej w hurtowym dostępie superszybkie łącza światłowodowe. To ważny krok na drodze do realizacji naszych planów przedstawionych w strategii .Grow, w tym strategii hurtowej. Nasze flagowe usługi cieszą się popularnością wśród klientów, widzimy też, że użytkownicy mobilnych ofert głosowych chętniej zostają z nami na dłużej. To potwierdza, że Orange jest w dobrej formie w obliczu nachodzących wyzwań, jak m.in rosnąca presja inflacyjna.

– powiedział Julien Ducarroz, prezes Orange Polska

Zobacz: Orange: więcej gigabajtów w nju mobile

Zobacz: Orange posadził las w Szostakach

Solidne wyniki komercyjne

W trzecim kwartale Pomarańczowym przybyło 14 tys. indywidualnych klientów usług konwergentnych, a łączna ich liczba wzrosła o 6% rok do roku, sięgając 1,53 mln. Coraz więcej klientów korzysta ze światłowodu, co również przekłada się na wzrost ARPO z pakietów konwergentnych. Na koniec września średni przychód na klienta tych usług wynosił już ponad 113 zł, osiągając wzrost o ponad 7% rok do roku.

Wzrosła także łączna liczba klientów szerokopasmowego Internetu, o 3% rok do roku, głównie za sprawą popytu na światłowód – w tym przypadku liczba klientów indywidualnych wzrosła aż o 33% rok do roku, na koniec września osiągając 880 tysięcy. Użytkownicy światłowodu stanowią już 32% wszystkich klientów internetowych usług Orange. W zasięgu pomarańczowego światłowodu na koniec kwartału znajdowało się 5,6 mln. gospodarstw domowych.

Liczba abonamentowych głosowych usług mobilnych nadal rośnie stabilnie 5% rok do roku. Wzrost ARPO w tym kwartale przyspieszył do 2,5% rok do roku za sprawą roamingu. Po zmniejszeniu ograniczeń związanych z pandemią wraca zainteresowanie usługami przedpłaconymi. W trzecim kwartale przybyło 55 tys. nowo aktywowanych kart prepaid, a ARPO wzrosło o 5%, między innymi za sprawą rosnącej liczby klientów korzystających z nielimitowanych pakietów połączeń i SMS-ów oraz roamingu.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Przychody Orange Polska za 3 kwartał 2021 były wyższe o 3,3% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na dynamikę wzrostu przychodów negatywnie wpłynął efekt regulacyjny w postaci niższych stawek za zakańczanie połączeń. Pozytywnie natomiast na wynik przełożyły się przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych, czyli konwergencji, usług mobilnych oraz szerokopasmowych. Wzrosły one o ponad 8% rok do roku. Z kolei o 37% rok do roku wzrosły przychody z usług IT i integratorskich, na co składa się zarówno wynik Craftware (26 mln zł) jak i wzrost organiczny.

Rentowność operacyjna EBITDAaL była wyższa o 6,6% rok do roku. Na ten wynik wpłynęły głównie bardzo mocne wyniki z kluczowych usług telekomunikacyjnych i IT/IS dla biznesu, które przełożyły się na wzrost marży bezpośredniej o 5% rok do roku.

Więcej informacji można znaleźć w pełnym raporcie (w języku angielskim).

Zobacz: Wyniki Orange po 2Q2021: wzrost przychodów, większa liczba klientów, więcej światłowodu

Zobacz: Wyniki Orange po 1Q2021: coraz bardziej widoczny wpływ światłowodu

Wyniki za 3Q2021 na tle poprzednich lat

Kluczowe wskaźniki KPI (w mln) 3Q2020 3Q2021 Liczba usług komórkowych (liczba kart SIM) 15,669 16,590 postpaid 10,749 11,679 prepaid 4,920 4,910 Stacjonarne dostępy szerokopasmowe (rynek detaliczny) 2,662 2,729 Stacjonarne łącza głosowe (rynek detaliczny) 2,941 2,722 Internet mobilny 0,777 0,690 M2M 1,987 2,632 Liczba klientów usług TV 1,001 1,008 Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych 1,441 1,531

Prepaid Postpaid Razem Ogółem W tym biznes 1Q12 7,685 6,927 2,446 14,612 2Q12 7,820 6,937 2,436 14,757 3Q12 7,865 6,894 2,420 14,758 4Q12 7,984 6,911 2,428 14,895 1Q13 7,980 6,906 2,407 14,886 2Q13 7,977 6,970 2,399 14,947 3Q13 8,074 7,052 2,402 15,126 4Q13 8,104 7,221 2,420 15,325 1Q14 8,035 7,360 2,456 15,395 2Q14 8,002 7,459 2,464 15,461 3Q14 8,058 7,533 2,468 15,591 4Q14 7,950 7,679 2,498 15,629 1Q15 7,791 7,727 2,496 15,518 2Q15 7,690 7,897 2,561 15,587 3Q15 7,606 8,087 2,601 15,693 4Q15 7,545 8,361 2,688 15,906 1Q16 7,689 8,575 2,754 16,264 2Q16 7,898 8,798 2,817 16,696 3Q16 7,309 9,085 2,893 16,394 4Q16 6,537 9,453 2,986 15,990 1Q17 5,820 9,452 b.d. 15,272 2Q17 4,983 9,573 b.d. 14,555 3Q17 4,696 9,662 b.d. 14,358 4Q17 4,698 9,726 b.d. 14,424 1Q18 4,621 9,747 b.d. 14,368 2Q18 4,694 9,790 b.d. 14,484 3Q18 4,761 9,853 b.d. 14,614 4Q18 4,883 9,922 b.d. 14,805 1Q19 4,867 9,970 b.d. 14,837 2Q19 4,924 10,040 b.d. 14,964 3Q19 5.012 10,128 b.d. 15,140 4Q19 5,047 10,237 b.d. 15,284 1Q20 5,095 10,342 b.d. 15,436 2Q20 4,982 10,504 b.d. 15,487 3Q20 4,920 10,749 b.d. 15,669 4Q20 4,860 10,892 b.d. 15,752 1Q21 4,783 11,017 b.d. 15,800 2Q21 4,855 11,192 b.d. 16,047 3Q21 4,910 11,679 b.d. 16,590

Liczba smartfonów (mln) Klienci mobilnych usług szerokopasmowych (mln)* 1Q12 2,256 0,800 2Q12 2,574 0,848 3Q12 2,887 0,907 4Q12 3,262 0,985 1Q13 3,384 1,043 2Q13 3,526 1,079 3Q13 3,613 1,120 4Q13 3,804 1,165 1Q14 3,920 1,233 2Q14 4,044 1,319 3Q14 4,284 1,413 4Q14 4,581 1,521 1Q15 4,768 1,598 2Q15 4,965 1,700 3Q15 5,256 1,813 4Q15 5,470 2,012 1Q16 5,809 2,229 2Q16 5,996 2,473 3Q16 6,057 2,615 4Q16 6,291 2,666 1Q17 6,312 2,703 2Q17 6,441 2,788 3Q17 6,552 2,839 4Q17 6,744 2,889 1Q18 6,886 2,912 2Q18 7,006 2,934 3Q18 7,223 2,959 4Q18 7,447 2,967 1Q19 7,521 2,974 2Q19 7,658 2,994 3Q19 7,778 3,030 4Q19 7,857 3,075 1Q20 7,857 3,124 2Q20 7,907 3,232 3Q20 8,112 3,378 4Q20 8,158 3,425 1Q21 b.d. 3,461 2Q21 b.d. 3,551 3Q21 b.d. 3,945

* Liczone razem usługi abonamentowe, M2M i mobilny Internet do użytku stacjonarnego

ARPO w zł (ang. Average Revenue Per Offer, czyli średni przychód z oferty)

Usługi mobilne Postpaid bez M2M Prepaid Razem Głosowe Internet Razem 1Q16 40,5 27,6 38,2 9,6 23,0 2Q16 39,6 25,5 37,1 9,1 22,2 3Q16 39,3 23,5 36,5 9,2 22,1 4Q16 36,6 23,2 34,2 9,4 21,9 1Q17 35,1 22,3 32,8 9,3 21,8 2Q17 35,5 20,9 32,9 11,3 23,5 3Q17 33,1 20,3 30,9 13,0 23,5 4Q17 32,5 19,4 30,3 12,6 23,0 1Q18 31,1 19,1 29,2 11,9 21,9 2Q18 30,5 18,4 28,7 12,3 21,7 3Q18 30,5 17,8 28,7 12,6 21,7 4Q18 29,6 17,0 27,7 12,2 20,9 1Q19 28,6 16,4 26,9 11,4 20,0 2Q19 28,7 15,9 27,0 11,6 20,1 3Q19 28,9 15,4 27,1 12,1 20,3 4Q19 28,5 14,3 26,7 11,9 20,0 1Q20 28,0 13,6 26,3 11,6 19,5 2Q20 27,2 13,3 25,5 11,9 19,3 3Q20 27,6 12,9 25,9 12,5 19,9 4Q20 27,3 12,7 25,6 12,7 19,8 1Q21 27,2 12,5 25,6 11,9 19,6 2Q21 27,7 12,3 26,0 12,6 20,1 3Q21 28,3 12,3 26,7 13,1 20,7

Usługi konwergentne Dostępy stacjonarne wąskopasmowe (PSTN) Dostępy stacjonarne szerokopasmowe Hurtowe usługi komórkowe 1Q16 123,5 bd bd 5,3 2Q16 121,6 bd bd 5,3 3Q16 119,8 bd bd 5,3 4Q16 116,5 bd bd 5,9 1Q17 112,5 37,5 58,0 6,0 2Q17 105,0 36,9 57,3 6,7 3Q17 102,8 37,1 58,8 7,3 4Q17 103,1 37,1 56,6 7,7 1Q18 100,8 36,9 56,6 7,2 2Q18 102,4 36,9 56,8 7,6 3Q18 103,0 36,9 56,6 7,6 4Q18 101,9 36,7 56,3 7,6 1Q19 101,4 36,0 55,5 7,1 2Q19 101,9 36,2 54,9 7,5 3Q19 103,4 36,2 55,2 7,4 4Q19 102,8 36,3 56,0 7,5 1Q20 104,8 36,5 56,7 8.0 2Q20 105,4 37,4 58,0 8,4 3Q20 105,5 36,8 58,7 7,9 4Q20 107,1 37,3 58,7 8,7 1Q21 109,6 37,1 58,8 8,1 2Q21 111,4 37,0 59,2 8,5 3Q21 113,2 36,5 59.5 7,1

CHURN (wskaźnik odejść)

Prepaid Postpaid 1Q12 16,7% 3,9% 2Q12 16,8% 3,4% 3Q12 17,2% 3,5% 4Q12 15,0% 3,4% 1Q13 15,5% 3,7% 2Q13 15,1% 3,6% 3Q13 14,6% 3,3% 4Q13 14,8% 3,4% 1Q14 14,9% 3,4% 2Q14 14,9% 3,3% 3Q14 16,4% 3,4% 4Q14 16,8% 3,5% 1Q15 16,7% 3,7% 2Q15 16,1% 3,2% 3Q15 17,0% 3,0% 4Q15 16,9% 3,0% 1Q16 15,7% 3,0% 2Q16 15,2% 2,8% 3Q16 16,8% 2,7% 4Q16 18,1% 2,8% 1Q17 21,3% 3,1% 2Q17 25,0% 2,8% 3Q17 17,5% 2,9% 4Q17 10,9% 3,2% 1Q18 14,6% 3,1% 2Q18 11,3% 2,7% 3Q18 10,4% 2,8% 4Q18 8,9% 2,8% 1Q19 10,8% 2,8% 2Q19 10,2% 2,5% 3Q19 10,7% 2,4% 4Q19 10,2% 2,8% 1Q20 9,1% 2,5% 2Q20 10,4% 2,1% 3Q20 11,4% 2,2% 4Q20 10,7% 2,3% 1Q21 10,8% 2,3% 2Q21 9,1% 1,9% 3Q21 10,0% 1,8%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Noah Buscher / Unsplash

Źródło tekstu: Orange