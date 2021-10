Orange posadził las w Szostakach

Orange chwali się, że w tym tygodniu posadził 3,3 hektara bioróżnorodnego i naturalnego lasu w miejscowości Szostaki na Podlasiu. To efekt trzech akcji dla klientów pomarańczowego operatora, przygotowanych wspólnie z Fundacją Las Na Zawsze.

Trzy akcje, jeden cel

Inicjatywy Orange miały różne zasady, ale jeden cel – dzięki nim pomarańczowy operator chciał posadzić kolejny las. Można było kupić eko-akcesoria, przejść na e-fakturę czy przekazać niewykorzystane gigabajty. Efekty działań okazały się świetne i Orange dziękuje wszystkim za zaangażowanie.

W ramach miesięcznej akcji przechodzenia na e-fakturę ponad 2100 klientów biznesowych zaczęło z niej korzystać. To dwukrotnie więcej, niż zazwyczaj.

Orange sprzedał ponad 10 tys. eko-akcesoriów, takich jak biodegradowalne etui, energooszczędne ładowarki i inne, pochodzące z recyklingu. Partnerami tej akcji były firmy BigBen i Winner Group WG.

Prawie 750 tys. GB przekazali operatorowi klienci w ramach akcji Pomagaj Gigabajtami.

Klienci pomarańczowego operatora chętnie przyłączali się do akcji sadzenia lasów i pomagania naturze. Z pewnością ma na to wpływ rosnąca świadomość, że globalne ocieplenie staje się coraz większym wyzwaniem, a lasy są doskonałym, naturalnym narzędziem ograniczania zmian klimatycznych. Sadzenie bioróżnorodnego lasu to tylko jedno z wielu działań na rzecz ekosystemu, w które warto się angażować. Dla Orange ma wymiar symboliczny, ponieważ spółka nie zapomina o swojej głównej odpowiedzialności, starając się optymalizować zużycie energii i redukować emisje gazów cieplarnianych.

Najlepsze są graby, dęby i buki

Lasy Na Zawsze tworzone są w oparciu o rdzenne gatunki drzew liściastych, krzewów i roślin runa leśnego. Chodzi o to, by były bardziej odporne na czynniki środowiskowe i zmiany klimatu. W ten sposób zwiększana jest także bioróżnorodność danego obszaru, a z czasem także przyległych terenów.

Z pomocą Fundacji Las Na Zawsze Orange posadził ponad 2000 sadzonek. Działo się to w miejscu, w którym las już kiedyś rósł, ale został wycięty. Wokół rosną monokulturowe lasy iglaste, ale naturalna sukcesja na tym terenie już się zaczęła. Rosną tu topole, osiki, dęby, maliny, kruszyna pospolita, bez czarny, wierzba iwa i jałowiec pospolity. Pomarańczowi tylko trochę pomogli naturze, dosadzając kolejne rodzime gatunki, czyli dąb szypułkowy, grab pospolity, lipę drobnolistną, brzozę brodawkowatą i klon polny.

Źródło zdjęć: Orange

Źródło tekstu: Orange