Orange udowadnia, że stacja bazowa może być efektywna i kolorowa

Urządzenia sieci mobilnej mogą być kolorowe. Dowodzi tego Orange, który pomalował swój kontener techniczny w Łazach. Jak podają Pomarańczowi, jest to także najbardziej efektywna energetycznie stacja bazowa sieci, obsługująca zarówno klientów Orange, jak i T-Mobile.

Jak Orange oszczędza energię?

Pomarańczowy operator zastosował wiele innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym wskaźnik efektywności SEE (Site Energy Efficiency) stacji jest powyżej 94%. Zapracowały na to efektywne energetycznie urządzenia radiowe, system zasilania o wysokiej sprawności i ograniczenie do minimum ilości ciepła wydzielanego w pomieszczeniu. Co ciekawe, urządzenia wydzielające dużo ciepła znalazły się na zewnątrz, a na dachu dodatkowo założono powłokę odbijającą ciepło słoneczne. Pozwoliło to na zastąpienie klimatyzacji przez system wentylacji.

Wskaźnik SEE oznacza, że ponad 94% energii elektrycznej zużywanej przez ten obiekt jest energią wykorzystywaną przez urządzenia świadczące usługi dla klientów, a tylko 6% to energia przeznaczona na zapewnienie odpowiednich warunków pracy obiektu. Oprócz ograniczenia zużycia energii – do możliwego minimum – w obiekcie zastosowane są rozwiązania obniżające jednostkowe koszty energii. Dokładne opomiarowanie umożliwia optymalny dobór parametrów umów energetycznych, takich jak taryfa energetyczna czy moc umowna. Natomiast dzięki magazynom energii zmniejszono zużycia w okresach wyższych cen energii oraz zwiększono w okresach niższych cen.

Będzie bardziej kolorowo

Orange stara się zmniejszać zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych, ale dostrzega też wartość w pomysłach, dzięki którym klienci dowiedzą się więcej o działaniach Pomarańczowych dla klimatu i środowiska. Stąd pomysł wykorzystania szaf oraz kontenerów znajdujących się w przestrzeni publicznej i ozdobienia ich grafikami. Operator chce, aby takich kolorowych, wyróżniających się obiektów przybyło.

Bezpieczne i ekologiczne WDH

Stacja bazowa w Łazach stoi na terenie Warsaw Data Hub (WDH). To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, który powstał w aglomeracji warszawskiej, w pobliżu najważniejszego w Polsce centrum biznesowo-logistycznego. Po przeniesieniu najważniejszych systemów stanie się jednym z kluczowych węzłów sieci operatora i pozwoli zaoferować klientom biznesowym nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne zaplecze w postaci usług data center oraz kolokacji.

Rozwiązania zastosowane w WDH pozwalają na redukcję liczby wykorzystywanych urządzeń, co w połączeniu z ich najwyższą efektywnością energetyczną daje wyższą efektywność pomarańczowej sieci. Do rozwiązań poprawiających można dodać między innymi farmę fotowoltaiczną, która niedługo tam powstanie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, zastosowanie „szarej wody” do podlewania terenu, a także specjalną kostka brukowa pochłaniająca zanieczyszczenia. W praktyce oznacza to redukcję poziomu emisji CO 2 o około 5 tys. ton rocznie.

