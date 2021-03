Orange uruchomił pierwszą stację bazową off-grid, zasilaną energią słoneczną

Przy autostradzie A2 w Wielkopolsce powstała pierwsza stacja bazowa Orange, która czerpie energię elektryczną z modułów fotowoltaicznych, wspieranych agregatem DC. Obiekt w ogóle nie jest podłączony do sieci elektroenergetycznej (off-grid).

Stacja stoi na polanie pośród lasów, przy autostradzie A2, zapewniając zasięg 4G/LTE podróżującym oraz mieszkańcom okolicy Zbąszyna i Łomnicy. W pobliżu nie ma sieci elektroenergetycznej, dlatego przy jej projektowaniu Orange od razu poszukiwał alternatywnych rozwiązań zapewniających zasilanie, jednocześnie wpisujących się w starania Pomarańczowych na rzecz zwiększania udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym Orange.

Zastosowane rozwiązanie składa się z paneli słonecznych o mocy 10 kWp z magazynem energii zbudowanym z baterii litowo-jonowych. Zapewnia ono ponad 70% rocznego zapotrzebowania stacji na energię. Pierwsze wyniki pracy systemu pokazują, że w przyszłości możliwe będzie zwiększenie udziału zielonej energii o kolejne 10%.

Elementem zapewniającym ciągłość pracy stacji jest agregat z generatorem DC (prądu stałego), ponieważ urządzenia telekomunikacyjne muszą być zasilane prądem stałym. Dzięki temu można było zoptymalizować liczbę elementów systemu i uniknąć niepotrzebnych strat energii. Agregat jest zasilany olejem opałowym, ale docelowo będzie to gaz LPG.

Zdalny system zarządzania stacją

System zasilania stacji wyróżnia zastosowanie innowacyjnego, zdalnego zarządzania obiektem. Chodzi o maksymalne wykorzystanie udziału zielonej energii i zapewnienie nieprzerwanego działania stacji. Algorytmy sterowania układem korzystają z prognoz pogody i monitorują stan poszczególnych elementów systemu. Pozwala to na optymalizowanie parametrów pracy, które nieustannie się zmieniają.

Projekt stacji jest komercyjnym pilotem, przygotowanym i rozwijanym we współpracy z firmą NetWorkS! w oparciu o system N!BOX. Prace rozwojowe potrwają do końca tego roku, ale już pierwsze doświadczenia realnie pracującej stacji są obiecujące. Dlatego wielkopolska stacja ma być dla Orange modelowym przykładem do wykorzystania w innych miejscach.

Źródło tekstu: Orange