Orange: dwa miesiące darmowego transferu danych dla entuzjastów VoD

Orange co tydzień prowadzi akcję „Środy z Mój Orange”, w której rozdaje bonusy dla swoich klientów abonamentowych. Dzisiejszym prezentem ponownie jest usługa Video Pass – za darmo na dwa miesiące.

Video Pass po raz kolejny pojawia się w akcji „Środy z Mój Orange”. Ostatnio, w lipcu, operator dał aż pół roku bezpłatnego dostępu do tej oferty, teraz są to tylko dwa miesiące, jednak i tak warto z nich skorzystać.

Kolejna środa z #MójOrange i w aplikacji znajdziecie już nowy prezent. Korzystajcie i miłego oglądania 🙂👍 pic.twitter.com/zmDVFp7c72 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) October 13, 2021

Co daje Video Pass w Orange?

Dzięki usłudze Video Pass klienci sieci Orange, korzystając z sieci mobilnej, mogą oglądać filmy, seriale i inne treści wideo, nie obawiając się, że wyczerpie się pakiet gigabajtów. Dotyczy to następujących serwisów: HBO GO, Netflix, YouTube, CANAL+, TVP Sport, Player, CDA Premium, Orange TV GO, IPLA, VOD.pl, TVP VOD, Stream TVP, WP Pilot, TVP Info oraz Poland In. Z usługi można korzystać tylko na terenie Polski, stosując do tego zarówno aplikację, jak i stronę internetową wybranego serwisu.

Należy jednak pamiętać, że gdy skończy się bezpłatny bonus na dostęp do Video Pass, usługa będzie wiązała się z wydatkiem 20 zł miesięcznie. W każdej chwili można ją jednak wyłączyć.

Video Pass w Orange dostępny jest w:

Planie 40, 50, 60 lub 80,

Planie Mobilnym 45, 55, 75,

dowolnym pakiecie usług Orange Love.

Akcja „Środy z Mój Orange” kierowana jest wyłącznie do klientów abonamentowych. Żeby skorzystać z bonusu, należy wejść do aplikacji „Mój Orange" i zakładki „Dla Ciebie. Jeżeli jeszcze w tej chwili oferta nie jest widoczna (operator wspomina o problemach technicznych), powinna pojawić się w późniejszych godzinach. Zachowa swoją ważność do następnego wtorku włącznie, czyli 19 października. Na aktywację pozostanie więc prawie cały tydzień.

Klienci ofert abonamentowych Orange, dla których Video Pass nie jest dostępny, powinni znaleźć w aplikacji inny prezent na pocieszenie, którym najczęściej jest darmowy pakiet gigabajtów.

