Xiaomi i Oppo w ofercie tygodnia Orange taniej nawet o 360 zł

W Orange trwa kolejna oferta tygodnia, czyli promocja obniżająca ceny wybranych urządzeń. Do przyszłej środy (27 października) taniej można kupić smartfony Oppo Reno6 Pro 5G i Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Oppo Reno6 Pro 5G

We wrześniu tego roku na polskim rynku zadebiutowały nowe smartfony firmy Oppo, w tym model Reno6 Pro 5G. Urządzenie ma wydajne podzespoły, z chipsetem Qualcomm Snapdragon 870 i 12 GB RAM-u na czele. W komplecie otrzymamy też zagięty na bokach wyświetlacz AMOLED FullHD+ oraz 5 aparatów fotograficznych, w tym główny o rozdzielczości 50 Mpix.

W aktualnej ofercie tygodnia Orange smartfon Oppo Reno6 Pro 5G możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 399 zł na start i 24 raty po 120 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 129 zł (oszczędzamy łącznie 360 zł),

(oszczędzamy łącznie 360 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 179,95 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Drugi ze smartfonów promowanych przez Orange w najnowszej ofercie tygodnia to Xiaomi Mi 11 Lite 5G, czyli urządzenie oferujące również całkiem niezłe wyposażenie. Do dyspozycji mamy tu wyświetlacz AMOLED FullHD+, cztery aparaty fotograficzne (główny o rozdzielczości 64 Mpix) i Snapdragona 780G pod maską.

W ofercie tygodnia Orange smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G 6/128 GB możemy kupić między innymi:

z abonamentem komórkowym 60 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 60 zł (oszczędzamy łącznie 192 zł),

(oszczędzamy łącznie 192 zł), z Orange Love 109,99 zł/mies. (z rabatami) za 0 zł na start i 24 raty po 60 zł (oszczędzamy łącznie 192 zł),

(oszczędzamy łącznie 192 zł), bez abonamentu w 20 ratach 0% po 79,45 zł (oszczędzamy łącznie 100 zł).

Z oferty można skorzystać do 27 października 2021 roku, do końca dnia (lub do wyczerpania zapasów).

