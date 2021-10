Orange daje za darmo nawigację

Nadeszła środa, czyli czas, gdy warto zajrzeć do aplikacji Mój Orange i sprawdzić, jaką niespodziankę przygotował operator. Dziś klienci abonamentowi powinni znaleźć w niej darmową nawigację.

Co tydzień w środę odbywa się akcja o wszystko mówiącej nazwie „Środy z Mój Orange”. Użytkownicy tej aplikacji, który są jednocześnie klientami abonamentowymi w planach mobilnych lub w Orange Love znajdą tam jak zawsze prezent niespodziankę. Warunkiem jest jednak pełna rejestracja w Mój Orange i zalogowanie do aplikacji. Nie zmieniło się też to, że akcja pozostaje poza zasięgiem użytkowników ofert na kartę.

Pomarańczowy operator proponuje tym razem swoją Nawigację Orange bezpłatnie na dwa miesiące. Po tym czasie będzie naliczana opłata 12,99 zł, ale wtedy można tę usługę po prostu wyłączyć. Warto o tym pamiętać, by nie ponosić dodatkowych kosztów – można to np. zrobić z poziomu aplikacji lub w serwisie on-line Mój Orange. Darmową Nawigację Orange można odebrać w aplikacji zakładce „Dla Ciebie” do wtorku 26 października.

Środa = niespodzianka czeka w aplikacji #MójOrange. Tym razem nawigacja na 2 miesiące za darmo. Korzystajcie, warto 🙂👍 pic.twitter.com/kbV4xzsvzD — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) October 20, 2021

Nawigacja Orange, czyli pomarańczowy NaviExpert

Nawigacja Orange to inaczej pomarańczowa, przebrandowana nawigacja on-line NaviExpert. Jej głównymi zaletami są funkcja aktualizowania map na bieżąco oraz przekazywane na żywo informacje o sytuacji na drogach – korkach, remontach, objazdach, fotoradarach, patrolach policji itd. Informacje na ten temat pozyskiwane są z kilku źródeł, w tym zarówno profesjonalnego monitoringu floty, jak i od samych użytkowników.

Podczas wytyczania trasy Nawigacja Orange bierze pod uwagę te czynniki i wskazuje kierowcy, jaką trasa najlepiej jechać, by uniknąć utrudnień w podróży. Wskazówki dotyczące optymalnej trasy podawane są także w trakcie jazdy, wraz ze zmieniającą się sytuacją drogową.

Podczas podróży może się także przydać asystent pasa ruchu, bogata baza punktów POI, adresy punktowe (alfanumeryczne) i obrysy budynków czy funkcja HUD – możliwość odbicia w przedniej szybie uproszczonego ekranu nawigacji.

Korzystając z aplikacji Nawigacja Orange, należy jednak pamiętać, że dane o mapach i sytuacji na drodze są pobierane z internetu na bieżąco, co może powodować dodatkowe koszta lub zużycie pakietów gigabajtów.

Zobacz: Orange na kartę: Social Pass na 3 miesiące w cenie jednego

Zobacz: Orange daje 100 GB internetu i przedłuża podwójne gigabajty

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska