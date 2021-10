Orange daje 100 GB internetu i przedłuża podwójne gigabajty

Orange znów rozdaje gigabajty! Pomarańczowy operator przygotował specjalną promocję, dzięki której można dostać 100 GB internetu na miesiąc. Przedłużeniu uległa też promocja na podwójne gigabajty za aktywację usługi „bez limitu”. Kto i jak może skorzystać z tych okazji?

Niestety, z nowej promocji na 100 GB w Orange wielu użytkowników nie będzie w stanie skorzystać. Jest to bowiem okazja dla tych, którzy nie zarejestrowali się dotąd w koncie Mój Orange.

Od 1 października każdy klient ofert na kartę w Orange, który po raz pierwszy zarejestruje się adresem e-mail do konta Mój Orange, dostanie w prezencie 100 GB ważne przez 31 dni. Niewykorzystane gigabajty z pakietu przepadają wraz z upływem jego okresu ważności. Promocja jest dostępna do 31 grudnia 2021 r.

Promocja dotyczy klientów ofert: Orange Yes, Orange POP, Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu i Zetafon. Jeśli użytkownik ma bonusowe gigabajty z usługi „Internet za darmo” lub z bonusu na start po aktywacji startera, to będą one wykorzystywane przed pakietem gigabajtów z dzisiejszej promocji.

Zobacz: Orange: w tej ofercie tygodnia zaoszczędzisz nawet 840 zł

Bonus jest przyznawany na konto, a nie na numer. Oznacza to, że jeśli ktoś ma np. 3 numery prepaid, to dostanie 100 GB na każdy z nich.

Operator poinformował też, że przedłuża promocję „2x więcej GB za aktywację Bez limitu w Mój Orange”. Miała ona obowiązywać do 30 września, jednak teraz jest już na czas nieokreślony.

Przypomnijmy, o co w niej chodzi: klienci ofert Orange na kartę, którzy aktywują dowolną wersję usługi „Rozmowy i SMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” lub „Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu do wszystkich + pakiet GB” poprzez konto Mój Orange (online lub w aplikacji), dostaną w prezencie dwa razy więcej gigabajtów. Przy zakupie usługi w wariancie cyklicznym, ilość GB zostanie podwojona przez 2 kolejne odnowienia. Więcej informacji tu: Orange daje dwa razy więcej gigabajtów. Gdzie je odebrać? I w poniższym regulaminie.

Bonusy z obu okazji można połączyć.

Na koniec szybka wyliczanka GB. Jeśli klient prepaid zakłada po raz pierwszy konto Mój Orange, dostaje 100 GB. Potem się w aplikacji doładuje się za 30 zł i dostanie 15 GB za samo doładowanie, jeśli jest w taryfie OFnk + 10 GB za to, że zrobił je w aplikacji. Następnie aktywuje usługę Bez limitu na miesiąc za 30 zł w aplikacji i dostaje 15 GB + kolejne 15 GB z promocji. Razem za 30 zł ma na miesiąc usługę Bez limitu + 155 GB

– przekonuje na blogu Orange Wojtek Jabczyński, rzecznik operatora.

Zobacz: Orange Flex: zamieniaj niewykorzystane gigabajty na bioróżnorodny las

Zobacz: Orange Światłowód w Tucznie – oświadczenie Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Orange Polska