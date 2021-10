Orange na kartę: Social Pass na 3 miesiące w cenie jednego

W październiku Orange wprowadził do oferty na kartę usługę Social Pass. W ramach najnowszej promocji wystarczy aktywować usługę w odpowiednim kanale, by okres jej ważności wydłużył się z 31 do 93 dni, przy tej samej cenie.

Social Pass to usługa Orange, dzięki której korzystanie z wybranych mediów społecznościowych nie uszczupla posiadanego pakietu danych. W Orange na kartę obejmuje ona takie serwisy, jak TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Pinterest, Messenger, WhatsApp, Viber, Telegram i Parrot One. Standardowa cena usługi wynosi 7 zł na 31 dni.

W nowej promocji czas podany powyżej wydłuża się do 93 dni. Z oferty może skorzystać każdy klient Orange na kartę z taryfą Orange Free, POP i YES, który aktywuje Social Pass poprzez aplikację Mój Orange lub konto internetowe Mój Orange na orange.pl. Co ważne, z promocji trwającej od 18 października 2021 roku do odwołania można skorzystać wiele razy. Szczegóły w regulaminie.

Zobacz: Orange udowadnia, że stacja bazowa może być efektywna i kolorowa

Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold3 w ofercie tygodnia Orange. Tak tanio jeszcze nie było!

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Robin Worrall / Unsplash

Źródło tekstu: Orange