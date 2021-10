Wyciekają dane o Oppo Reno7

Oppo już teraz szykuje kolejny telefon z serii Reno7. Na portalu Weibo pojawiła się wizualizacja i specyfikacja techniczna wariantu klasycznego.

Ostatnio bardzo dużo piszemy o Oppo, jednak nie bez przyczyny. Ten producent należący do BBK Electronics i brat Vivo czy Realme jest teraz bardzo aktywny. Szczególnie jeśli chodzi o niższy i średni segment cenowy. Teraz dowiadujemy się o kolejnym nadchodzącym urządzeniu. Stosunkowo niedawno dopiero w Europie pojawiły się telefony z serii Oppo Reno6. Już teraz jednak w Chinach specjaliści z Oppo pracują nad następcami. Na chińskim portalu Weibo pojawiły się teraz dane dotyczące Oppo Reno7. Nie zabrakło też wizualizacji. Dowiedzieliśmy się, że nowy smartfon będzie miał wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala.

To bardzo standardowy rozmiar w obecnych czasach. Sercem urządzenia będzie z kolei układ MediaTek Dimensity 920. Największy projektant układów na świecie przegrywa ze Snapdragonami już tylko w segmencie flagowców, średniaki i budżetowce to imperium MediaTeka. Główną siłą nowego telefonu ma być aparat główny, który będzie poczwórny. Za najważniejszy sensor 50 Mpix będzie odpowiadać Sony. Do kompletu będą jeszcze sensory 16 Mpix, 13 Mpix i 2 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 4500 mAh i naładujemy go dzięki technologii 65 W. Kwotę 2999 juanów (ok. 1829 złotych) będzie trzeba zapłacić za model z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej, natomiast 3299 juanów (ok. 2012 zł) za wariant z 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej.

Zobacz: Nowy średniak Oppo już w przyszłym tygodniu

Zobacz: Wiemy już wszystko o Oppo A54s

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Weibo, twitter

Źródło tekstu: twitter (yabishekhd)