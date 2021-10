Wiemy już wszystko o Oppo A54s

Oppo szykuje swojego nowego przedstawiciela serii A. O modelu Oppo A54s słychać już od dawna, jednak teraz wiemy już wszystko.

Oppo już od dawna jest jednym z największych producentów sprzętu w Chinach, ale minęło dużo czasu nim trafił do Europy. Zielony brat zrobił to jednak na długo przed Vivo. Niebiescy są o wiele bardziej ostrożni. Jedną z najlepiej sprzedających się serii Oppo jest rodzina A. Nic w tym zaskakującego. O ile cały technologiczny świat najbardziej pasjonuje się flagowcami, to za zdecydowaną większość sprzedaży odpowiadają budżetowce i niższe średniaki. Jednym z nich będzie Oppo A54s, który niebawem zadebiutuje. Już teraz jednak wiemy właściwie wszystko na temat tego urządzenia.

Nadchodzący telefon będzie miał dość standardową teraz przekątną ekranu 6,5 cala. Sercem modelu będzie układ MediaTek Helio G35. Smartfon nie będzie miał wariantu 5G. Będzie mu towarzyszyć 4 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny będzie mieć 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Z przodu będzie z kolei pojedynczy sensor 8 Mpix. Akumulator ma mieć pojemność 5000 mAh. Nie zabraknie też jacka 3,5 mm. Telefon będzie można nabyć w wersji niebieskiej oraz czarnej. Cena na Starym Kontynencie ma się zawierać w przedziale od 200 do 250 euro.

