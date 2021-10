Android 12: Oppo prezentuje najnowszą wersję ColorOS 12. Kiedy aktualizacja?

Firma Oppo przedstawiła podczas dzisiejszej premiery najnowszą, globalną wersję swojego systemu – ColorOS 12, który bazuje na Androidzie 12. Producent obiecuje funkcje dostępne w bazowym systemie od Google’a, ale też wiele własnych rozszerzeń.

Chociaż Android 12 w wersji Google’a wprowadza wiele znaczących zmian w interfejsie użutkownika, Oppo dodało jeszcze coś od siebie. Interfejs stworzony przez Oppo według koncepcji Infinite Design zdaniem producenta wyróżnia się lekkością, przejrzystością i bogactwem opcji personalizacji. ColorOS 12 otrzymał nowe, łagodniejsze ikony w tym ikony 3D, nowe animacje i animowane emotki Omoji, a także takie elementy interfejsu, jak okienka informacyjne – całość ma być wygodna dla użytkowników z różnych kultur, posługujących się różnymi językami, ma być także łatwa do adaptacji w telefonach o różnych rozmiarach i rozdzielczościach ekranów.

Oppo zachwala także, że nowy ColorOS 12 oznacza większy komfort, płynność i stabilność systemu. Android 12 w wydaniu Oppo ColorOS 12 ma rozwiązać problemy lagów i zacinania się po dłuższym czasie użytkowania. Producent przyjrzał się kwestii fragmentacji i inteligentnej alokacji zasobów, a w efekcie obiecuje niski wskaźnik starzenia się systemu na poziomie 2,75 proc. w ciągu 3 lat, a do tego średnio o 30 proc. mniejsze zajęcie pamięci i o 20 proc. mniejsze zużycie baterii.

Kolejną nowością w Androidzie 12 w wersji Oppo jest silnik animacyjny Quantum Animation, który wykorzystuje ponad 300 ulepszonych animacji. Rozwiązanie to ma zapewnić realistyczne efekty wizualne, a dzięki odwzorowaniu siły fizycznego oporu, bezwładności i odbicia wszystko ma być bardziej dostosowane do możliwości poznawczych i nawyków ludzkiego mózgu, czyli inaczej mówiąc – zapewnić bardziej realistyczne i intuicyjne poruszanie się po ekranie.

ColorOS 12 ma być bezpieczny jak Android 12

ColorOS 12 został wyposażony we wszystkie ulepszone funkcje bezpieczeństwa i prywatności dostępne w Androidzie 12, w tym Prywatne Pulpity (Privacy Dashboards), udostępnianie przybliżonej lokalizacji oraz wskaźniki uruchomienia mikrofonu i kamery. Dzięki nim użytkownicy mogą sami dokładnie zarządzać ustawieniami prywatności. Do tego jednak Oppo dodało w ColorOS 12 własne funkcje jak m.in. klonowanie systemu, prywatny sejf czy blokowanie aplikacji.

OPPO obiecuje też większe bezpieczeństwo przetwarzanych i gromadzonych w chmurze danych. Producent gwarantuje, że dane użytkowników pozostają na pobliskich serwerach, a tych znajduje się wiele na całym świecie, w różnych regionach. Dane zapisywane są w formacie innym niż zwykły tekst i przesyłane przy użyciu zastrzeżonego protokołu. Oppo szczyci się także certyfikatami i bezpieczeństwa prywatności ColorOS 12 od takich organizacji jak ePrivacy i ISO27001.

Kiedy Android 12 dla telefonów Oppo?

Oppo ogłosiło też dość ogólny plan aktualizacji ColorOS 12, początkowo w wersji beta. W pierwszej kolejności z nowego systemu będą mogli korzystać użytkownicy smartfonów Oppo Find X3 Pro w Indonezji, Tajlandii i Malezji. Od listopada Android 12 i ColorOS 12 trafią do modeli Find X2 i Reno6 Pro/5G/Pro 5G, od grudnia do Reno6 i serii Reno5, do tego do F19+, A74 5G i A72 5G. Pozostałe modele otrzymają aktualizację w 2022 roku, co widać na poniższej grafice.

W sumie Oppo planuje wprowadzić ColorOS 12 do ponad 110 modeli smartfonów, udostępniając tym samym Androida 12 150 milionom użytkowników.

Producent zmieniła także politykę przyszłych aktualizacji. Dla urządzeń wyprodukowanych po 2019 firma zagwarantuje trzy główne aktualizacje Androida dla serii Find X, dwie dla serii Reno/F/K oraz niektórych modeli serii A, oraz jedną aktualizację dla modeli wyposażonych w najmniejszą pamięć RAM, stanowiących niższy segment serii A. Dodatkowo Oppo obiecuje regularne aktualizacje poprawek bezpieczeństwa przez cztery lata dla serii Find X i przez trzy lata dla serii Reno, F, K i A.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo